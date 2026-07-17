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Лига Европы
17 июля 2026, 11:55 |
2283
18

Добро пожаловать на чертовое колесо! Беглые заметки о нынешнем Динамо

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко негодует после матчей с «Университатей»

17 июля 2026, 11:55 |
2283
18 Comments
Добро пожаловать на чертовое колесо! Беглые заметки о нынешнем Динамо
ФК Динамо
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Дал себе слово, что в случае, если «Динамо» пройдет эту «Татю», не буду реагировать. В том смысле, что промолчу. Прошли же. И это самое главное. «Результат на табло – самое красивое, что есть в футболе», – так когда-то говаривал один из тренеров «бело-синих». Тот, что с усами.

Прошли. Проползли, пролезли, просочились – все это лишь инсинуации и вариации на тему, ведь «Динамо» - во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Главное ли это? Может быть. Но я все равно не удержался. Так сказать, не могу молчать.

Вывела меня из себя динамовская игра. Собственно, эта игра меня вывела из себя еще в первом поединке. «Мы их душили-душили, душили-душили», но так и не додушили.

Не беда, – рассуждал я после игры в Люблине. Первая официальная встреча, «ребята волновались», определенная неразбериха, раннее начало сезона. То, как именно начал свое ранее начало сезона минувшим летом «Шахтер», я задвинул куда подальше. Ибо у каждого свой путь. И свои мучения. И своя карма.

Я был уверен, что «Динамо» перестроится в ответном поединке, осознав свои ошибки, проведя над ними работу. Это ведь очевидно – исправляться в игре против такого незамысловатого соперника.

Но снова – на те же грабли. «Душили-душили». Мяч в ворота не идет, хоть ты тресни. Даже у Пономаренко не идет, хотя в минувшем сезоне он забивал с полумомента.

Но если по сути, так сказать, на основании голых фактов, то еще больше за нереализацию динамовцами моментов меня зацепила их, уж извините, бестолковость. Если сжать воедино динамовскую игру, в которой был хоть какой-то просвет, хоть какой-то смысл и, прости, Господи, креатив, то получится, в лучшем случае, минут двадцать. И в первом поединке, и во втором.

А что они делали в остальное время? Да хрен их знает. Беготня, толкотня, простой, застой. И это – в матче против соперника, который действительно слабее «Динамо». Даже с учетом вот такой, скажу дипломатично, неоптимальной формы «Динамо».

Но Бог мой, во втором тайме, не говоря уже о двух экстра-таймах, я поймал себя на страшной мысли, что сугубо исходя из функциональной подготовки, эта «Татя» посильнее нашей будет! И это при том, что румынский вице-чемпион провалил межсезонную подготовку с точки зрения результата (не добыл ни одной победы), да и вообще, последний раз выигрывал, если не ошибаюсь, аж в мае.

Тем не менее, с грехом пополам доковыляв до послематчевой серии пенальти, уже в самой этой серии «Динамо» таки оказалось удачливее своего убогого оппонента.

У меня на сей счет были опасения-чаяния, что Костюк на «лотерею» выпустит самого младшего Суркиса. Увы, или к счастью, не выпустил. Посему, наверное, и проползли дальше.

Но лучше бы, на мой субъективный взгляд, выпустил, потому что этот сюрр должен был закончиться именно так – настоящим трешем.

Но я все равно собирался отмолчаться. Самое красивое ведь – на табло, да и что-то там после такого «прохода» капнуло в наш общий клубный рейтинг.

ФК Динамо

Однако с самого утра почитал послематчевые комментарии главного тренера «Динамо» Игоря Костюка, и меня порвало. Точнее, прорвало.

После комментариев Костюка я наконец получил последнюю недостающую детальку в картину этого треша. «Нужно отдать должное команде соперников: очень сбалансированная команда». «Нужно отдать должное тренеру соперников, который построил такую сильную защиту». «Мы мощно начали…». «Сегодня сплоченность игроков позволила достичь позитивного результата… За счет духа, который витал и в раздевалке, и перед игрой, и на поле». И так далее, и в том же духе.

После прочитанного я едва удержался. Это каким же нужно быть… тренером, чтобы такое сказать? Если вынести эти слова из контекста, то может сложится впечатление, что эти слова были сказаны Лионелем Скалони после игры его подопечных с Кабо-Верде. Или с Бельгией.

А на самом деле – это после такого вот убожества. Тут и так едва заставил себя переключиться на наш футбол после ихнего, то есть после ЧМ-2026, а тут тебе сразу такую лапшу на уши вешают.

Хотя, когда я немного поостыл и взял себя в руки, то быстро осознал, что, по большому счету, ничего нового я и не увидел, и не услышал. Имею ввиду относительно «Динамо».

Начиная с позднего Луческу и заканчивая поздним Костюком – там все по-прежнему. Все по-прежнему хорошо. Отдается должное оппоненту, сплоченности своих игроков и духу, который витает…

…На первом же более-менее серьезном оппоненте это замкнутое на чертовом колесе (тем, что за Детским миром на Дарнице) «Динамо» сломает свои жиденькие зубы, а его тренер будет рассказывать о сложности подготовки, о войне в стране, и о других тяготах, о которых он ведает понаслышке.

Но по факту все равно ничего в этом «Динамо» не поменяется. Потому что не может поменяться. «Динамовские сердца» ведь уже фактически закончились. Посему добро пожаловать на наш, никогда не заканчивающийся, аттракцион – на наше чертовое колесо!

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Комментарии 18
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Нарешті хто написав правильні речі про Динамо. Це просто жахіття, а не команда. Це деградація українського футболу.
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+5
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Смотрел игру румын. Впечатление, что тренер (вроде итальянец) из игроков среднего уровня создал добротную команду. Может, тоже, среднего уровня. Но она может играть и давать результат.
Смотрел игру динамы. Из игроков среднего уровня еще ничего не создано, но амбиции зашкаливают. Что у игроков, что у тренера, что у динамовских троллей.
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+3
Так, не було реалізації це правда. І фізуха ще не в нормі. Але хтось бачив гру суперника? Сподобалося? Уявіть чисто гіпотетично, що ви фан цієї Університаті і прийшли на стадіон помилуватися грою своєї команди. Як відчуття?
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+1
Свята Марія! Та купіть вже то Динамо і вкладайте в нього більше грошей, щоб мати кращу команду.  
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+1
Біля телевізора завжди краще казати, що не так, ви всі дурні, дитячій садочок. Коли є завдання і у тебе є підлеглі, то спочатку завжди так, не має значення це футбол, чи виробництво, з часом все налагодиться. Якщо не має грошей, а є гроші на розвиток своєї школи, то це добре, це розвиток України. Шахтар купує за мільйони футболістів не українських, що він розвиває? Бразилію? Піднімає рейтинг клубів України в UEFA, так !  Скільки футболістів вихованців Динамо грає в УПЛ та в Європі? Найбільше з клубів УПЛ. Не так все погано, але треба краще. Треба терпіння та підтримка команди, треба підбивати підсумки не після одної гри, а після якогось етапу. Всім терпіння й підтримки до Динамо. 
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+1
мабуть цей авт0р Василенко
коли був тренером такого ніколи не казав.
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+1
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А есть вариант заметки на случай,  если бы не проползли?
Вот бы сравнить. 
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0
мазохізм суркіса щодо Динамівських сердець продовжується, на превеликий жаль фанатів команди
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0
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Навіть не коментуватиму цього "пасквіля".Виявляється це погано, коли українська команда два матчі "душить " суперника. Якщо вас "рве", спробуйте до лікаря звернутися...
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-1
василенки и прочие содержанки ахметки из спорт уа негодуют, что Динамо ПРОШЛО. Их колотит и бьет сам факт этого. И неважно, что Динамо имело ПОЛНОЕ преимущество в обоих матчах, но мяч упорно не шел в ворота, такое бывает и часто. Но трагизм (для василенок, олийченок и прочих хейтеров Динамо среди псевдо журналистов сайта) самого прохода киевлян в следующую стадию не может не ранить их души.
Также как и других содержанок ахметки ежика, алколеоненко и бесчисленных ржавых клонов, рождающихся поминутно на этом сайте.
Сочувствую вам всем глубоко и от всего сердца. И вас вылечат.
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-4
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