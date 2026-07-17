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WTA
17 июля 2026, 18:33 | Обновлено 17 июля 2026, 18:37
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Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура

Александра в двух сетах переиграла Клару Бюрель и продолжает борьбу за трофей WTA 250

17 июля 2026, 18:33 | Обновлено 17 июля 2026, 18:37
94
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Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Яссах, Румыния.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла Клару Бюрель (Франция, WTA 630) за 1 час и 53 минуты.

WTA 250 Яссы. Грунт, 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) [3] – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 7:5

Это было первое очное противостояние соперниц. Во второй партии Александра ушла с 1:3 / 4:5, отыграв подачу на сет.

Олейникова во второй раз в карьере сыграет в полуфинале на уровне Тура. В феврале 2026 года Александра добралась до этой стадии на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке.

Помимо Бюрель, Олейникова в Яссах также одолела Ипек Оз и Елену Приданкину. Следующей соперницей Александры будет Майяр Шериф (Египет, WTA 97), у которой она ранее выиграла три матча из трех.

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Александра Олейникова Клара Бюрель WTA Яссы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Молодець Сашко!Ще б подачу трохи підтягнути.Успіху у наступному матчі!
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0
Олейникова - красотка. С удовольствием вдул бы ей. 
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