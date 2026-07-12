Англия и Аргентина – в полуфинале ЧМ, Беленюк – в MMA, поражение Макгрегора

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 июля.

1A. Дополнительное время. Аргентина победила Швейцарию в 1/4 финала ЧМ

Выиграв в экстратаймах, команда Месси получила путевку в полуфинал

1B. Викинги приплыли. Англия с дублем Беллингема потопила лодку Норвегии

Команда Тухеля после овертаймов вышла в полуфинал ЧМ-2026

2. Испания и Германия определили победителя чемпионата Европы U-19

Голы для испанской сборной забили Уго Лопес и Марио Ривас

3A. Гол Егора Твердохлеба принес ЛНЗ победу над Олимпией из Любляны

Единственный мяч в спарринге был забит на 25-й минуте

3B. Удар Карабина. Карпаты в спарринге переиграли клуб Браво из Любляны

Единственный гол в товарищеском был забит на 68-й минуте

4A. Буковина сыграла вничью со словацким клубом. У соперника забил украинец

Илья Путря открыл счет, а у Землпина с пенальти забил Лука Лемишко

4B. Сикан забил гол за Андерлехт в товарищеском матче против Неймегена

Украинский форвард отличился уже на 3-й минуте спарринга

5. Украина разгромила Бельгию и обеспечила себе место в Лиге наций 2027

Сине-желтая женская волейбольная команда завершила выступления

6A. Молодежная сборная Украины победила Эстонию на ЧЕ U-20 по баскетболу

Команда Дмитрия Забирченко выиграла второй матч

6B. В Самокове +52. Женская молодежная сборная Украины разгромила Албанию

Украинки гарантировали 9-е место на Евробаскете-2026 U-20 в Дивизионе В

7. Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026

Линда обыграла Каролину в трех сетах и завоевала трофей травяного мейджора

8A. Конор Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя за одну минуту

Ирландец, не выходивший 5 лет в октагон, не смог продолжить бой из-за травмы

8B. Жан Беленюк дебютировал в смешанных единоборствах с кровавой победы

Знаменитый борец избил опытного израильтянина Хаима Гозали в первом раунде

9A. Напряженная борьба. Определен чемпион Украины 2026 по прыжкам в высоту

В топ-тройку вошли Роман Петрук, Дмитрий Никитин, Владислав Лавский

9B. Бойко – 4-й в группе Championship League. Соперник чуть не сделал максимум

Ноппон Саенгхам из Таиланда получил путевку в финальный раунд турнира

10A. Украинская биатлонистка предала Украину и уехала работать в россию

Юлия Журавок решилась на позорный поступок

10B. Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?

Серьезные амбиции – прекрасно, но еще лучше – здоровое управление клубом