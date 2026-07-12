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12 июля 2026, 11:23 | Обновлено 12 июля 2026, 11:53
659
0

Англия и Аргентина – в полуфинале ЧМ, Беленюк – в MMA, поражение Макгрегора

Главные новости за 11 июля на Sport.ua

12 июля 2026, 11:23 | Обновлено 12 июля 2026, 11:53
659
0
Англия и Аргентина – в полуфинале ЧМ, Беленюк – в MMA, поражение Макгрегора
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 июля.

1A. Дополнительное время. Аргентина победила Швейцарию в 1/4 финала ЧМ
Выиграв в экстратаймах, команда Месси получила путевку в полуфинал

1B. Викинги приплыли. Англия с дублем Беллингема потопила лодку Норвегии
Команда Тухеля после овертаймов вышла в полуфинал ЧМ-2026

2. Испания и Германия определили победителя чемпионата Европы U-19
Голы для испанской сборной забили Уго Лопес и Марио Ривас

3A. Гол Егора Твердохлеба принес ЛНЗ победу над Олимпией из Любляны
Единственный мяч в спарринге был забит на 25-й минуте

3B. Удар Карабина. Карпаты в спарринге переиграли клуб Браво из Любляны
Единственный гол в товарищеском был забит на 68-й минуте

4A. Буковина сыграла вничью со словацким клубом. У соперника забил украинец
Илья Путря открыл счет, а у Землпина с пенальти забил Лука Лемишко

4B. Сикан забил гол за Андерлехт в товарищеском матче против Неймегена
Украинский форвард отличился уже на 3-й минуте спарринга

5. Украина разгромила Бельгию и обеспечила себе место в Лиге наций 2027
Сине-желтая женская волейбольная команда завершила выступления

6A. Молодежная сборная Украины победила Эстонию на ЧЕ U-20 по баскетболу
Команда Дмитрия Забирченко выиграла второй матч

6B. В Самокове +52. Женская молодежная сборная Украины разгромила Албанию
Украинки гарантировали 9-е место на Евробаскете-2026 U-20 в Дивизионе В

7. Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Линда обыграла Каролину в трех сетах и завоевала трофей травяного мейджора

8A. Конор Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя за одну минуту
Ирландец, не выходивший 5 лет в октагон, не смог продолжить бой из-за травмы

8B. Жан Беленюк дебютировал в смешанных единоборствах с кровавой победы
Знаменитый борец избил опытного израильтянина Хаима Гозали в первом раунде

9A. Напряженная борьба. Определен чемпион Украины 2026 по прыжкам в высоту
В топ-тройку вошли Роман Петрук, Дмитрий Никитин, Владислав Лавский

9B. Бойко – 4-й в группе Championship League. Соперник чуть не сделал максимум
Ноппон Саенгхам из Таиланда получил путевку в финальный раунд турнира

10A. Украинская биатлонистка предала Украину и уехала работать в россию
Юлия Журавок решилась на позорный поступок

10B. Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Серьезные амбиции – прекрасно, но еще лучше – здоровое управление клубом

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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