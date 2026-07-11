Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Линда обыграла Каролину в трех сетах и завоевала трофей травяного мейджора
Представительница Чехии Линда Носкова (WTA 12) стала чемпионкой Уимблдона-2026 и впервые завоевала трофей Grand Slam в карьере.
В напряженной борьбе за трофей Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9) в трех сетах – 6:2, 5:7, 6:3.
Это была вторая очная встреча соперниц. Счет – 1:1.
Линда уверенно взяла первый сет, а во втором лидировала 5:2, но упустила преимущество, дав сопернице совершить камбек и отыграть пять матчбалов.
На пути к первому трофею травяного мейджора Носкова также обыграла Эллу Зайдель, Камиллу Осорио, Сорану Кырстю, Мэдисон Киз, Элизе Мертенс и Марту Костюк.
Для 21-летней Линды это первый финал на турнирах Grand Slam. Чешка завоевала третий трофей в карьере. 21 июня Линда стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Берлине.
Носкова стала самой молодой чемпионкой Уимблдонкого турнира со времене Петры Квитковой в 2011 году.
Уимблдон-2026. Трава, финал
Каролина Мухова [10] – Линда Носкова [9] – 2:6, 7:5, 3:6
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Але як же затремтіла Носкова в другій партії від неймовірної - в один м`яч - близькості титулу!.. І, що значно цікавіше, - як же зуміла опанувати емоції в третій. За психотипом і стилем тенісу така собі нова Квітова. З поправкою на праворукість.
Хоча саме цей момент слабкості Лінди врятував фінал для глядачів) Бо до нього все було досить схоже на минулорічне фіаско. Хіба що за винятком бубликів.
Мушку шкода. Все ж таки 29 років, чи випаде ще нагода.
ФК Кернес Сіті
ФК Тереховград
ФК Перша Столиця
Як же тоді буде підгорати у київських вболівальників 😂