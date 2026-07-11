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Уимблдон
11 июля 2026, 20:36 | Обновлено 11 июля 2026, 20:52
1396
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Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026

Линда обыграла Каролину в трех сетах и завоевала трофей травяного мейджора

11 июля 2026, 20:36 | Обновлено 11 июля 2026, 20:52
1396
14 Comments
Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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Представительница Чехии Линда Носкова (WTA 12) стала чемпионкой Уимблдона-2026 и впервые завоевала трофей Grand Slam в карьере.

В напряженной борьбе за трофей Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9) в трех сетах – 6:2, 5:7, 6:3.

Это была вторая очная встреча соперниц. Счет – 1:1.

Линда уверенно взяла первый сет, а во втором лидировала 5:2, но упустила преимущество, дав сопернице совершить камбек и отыграть пять матчбалов.

На пути к первому трофею травяного мейджора Носкова также обыграла Эллу Зайдель, Камиллу Осорио, Сорану Кырстю, Мэдисон Киз, Элизе Мертенс и Марту Костюк.

Для 21-летней Линды это первый финал на турнирах Grand Slam. Чешка завоевала третий трофей в карьере. 21 июня Линда стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Носкова стала самой молодой чемпионкой Уимблдонкого турнира со времене Петры Квитковой в 2011 году.

Уимблдон-2026. Трава, финал

Каролина Мухова [10] – Линда Носкова [9] – 2:6, 7:5, 3:6

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 14
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Мушка знову друга, на жаль. Усе рівно так само як на першому її фіналі грендслему. Хочеться вірити, що Кароліна знайде ще свій шолом. А Лінді дуже підходить трава. Без зайвих кроків, все чітко, раціонально, обдумано, холоднокровно і впевнено.
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0
Був впевнений, що Лінда виграє, та нажаль витіснить поки що Марту з топ 8 гонки. Але, я очікував ту ж подачу під 75% від неї, але сьогодні вона була не така, і Марта могла поборотися з сьогоднішньою Ліндою, хоча до нервових очок, вона показувала хорошу гру на подачі і в грі.  
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0
Марта повторила ще одну традицію Еліни: програвати в півфіналах Вімблдона майбутнім чемпіонкам) Така собі втіха, якщо чесно. Не той приклад, який варто було наслідувати.
Але як же затремтіла Носкова в другій партії від неймовірної - в один м`яч - близькості титулу!.. І, що значно цікавіше, - як же зуміла опанувати емоції в третій. За психотипом і стилем тенісу така собі нова Квітова. З поправкою на праворукість.
Хоча саме цей момент слабкості Лінди врятував фінал для глядачів) Бо до нього все було досить схоже на минулорічне фіаско. Хіба що за винятком бубликів.
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0
Жаль. Теперь Носкова вытеснила Марту из 8-ки в лив-гонке.
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0
Все ж таки Лінда. Молодець, не знітилася, не розвалилася після провалу в другому сеті. Заслуговує.
 Мушку шкода. Все ж таки 29 років, чи випаде ще нагода.
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-1
Жаль, що не Мушка ...
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-2
Дуже шкода Мушку. 😕 Дуже вболівав за неї та не вийшло. Носкова виявилась потужною. Не знаю чому, але не подобається вона мені, можливо зовнішністю 🫤
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-2
Уявіть тепер, що ФК Харків, крім основної назви і логотипу, на кожен буде виходити під додатковою символічною назвою.
ФК Кернес Сіті
ФК Тереховград
ФК Перша Столиця
Як же тоді буде підгорати у київських вболівальників 😂
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-3
Який фінал, які талановиті дівчата... Лінда в 21 рік чемпіонка, це безперечно праця і любов до тенісу. Марта, на жаль, якби не працювала, до такого рівня не дійде, нема таланту. Зате в Марти є смак, які форточки в інстаграмі
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-4
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