Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026

Представительница Чехии Линда Носкова (WTA 12) стала чемпионкой Уимблдона-2026 и впервые завоевала трофей Grand Slam в карьере.

В напряженной борьбе за трофей Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову (WTA 9) в трех сетах – 6:2, 5:7, 6:3.

Это была вторая очная встреча соперниц. Счет – 1:1.

Линда уверенно взяла первый сет, а во втором лидировала 5:2, но упустила преимущество, дав сопернице совершить камбек и отыграть пять матчбалов.

На пути к первому трофею травяного мейджора Носкова также обыграла Эллу Зайдель, Камиллу Осорио, Сорану Кырстю, Мэдисон Киз, Элизе Мертенс и Марту Костюк.

Для 21-летней Линды это первый финал на турнирах Grand Slam. Чешка завоевала третий трофей в карьере. 21 июня Линда стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Носкова стала самой молодой чемпионкой Уимблдонкого турнира со времене Петры Квитковой в 2011 году.

Уимблдон-2026. Трава, финал

Каролина Мухова [10] – Линда Носкова [9] – 2:6, 7:5, 3:6

Фотогалерея матча