Викинги приплыли. Англия дуплетом Беллингема потопила Норвегию
Команда Тухеля сквозь напряженные овертаймы шагает в полуфинал ЧМ-2026
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Норвегия – Англия – 1:2
Голы: Шельдеруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93
Предупреждение: Айер, 117
Норвегия: Нюланн – Меллер Вольфе (Педерсен, 90), Хэггэм, Айер, Рюэрсон (Эурснес, 60) – Берг, Берге, Эдегор – Шельдеруп (Нуса, 68), Голланд (Странд Ларсен, 106), Серлот (Бобб, 68).
Англия: Пикфорд – О'Райли (Спенс, 86), Гейи, Стоунз, Конса (Роджерс, 89) – Райс (Эзе, 46), Андерсон – Гордон (Джеймс, 71), Беллингем (Берн, 111), Мадуэке (Сака, 46) – Кейн.
Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).
Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Маями, США).
Удары (в створ) – 13 (4) : 14 (7)
Угловые – 7 : 4
Оффсайды – 1 : 5
НОРВЕГИЯ - АНГЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 31°C
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