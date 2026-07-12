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Чемпионат мира
Норвегия
12.07.2026 00:00 – FT 1 : 2
Англия
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Чемпионат мира
12 июля 2026, 02:48 | Обновлено 12 июля 2026, 02:59
928
18

Викинги приплыли. Англия дуплетом Беллингема потопила Норвегию

Команда Тухеля сквозь напряженные овертаймы шагает в полуфинал ЧМ-2026

12 июля 2026, 02:48 | Обновлено 12 июля 2026, 02:59
928
18 Comments
Викинги приплыли. Англия дуплетом Беллингема потопила Норвегию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Норвегия – Англия – 1:2

Голы: Шельдеруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93

Предупреждение: Айер, 117

Норвегия: Нюланн – Меллер Вольфе (Педерсен, 90), Хэггэм, Айер, Рюэрсон (Эурснес, 60) – Берг, Берге, Эдегор – Шельдеруп (Нуса, 68), Голланд (Странд Ларсен, 106), Серлот (Бобб, 68).

Англия: Пикфорд – О'Райли (Спенс, 86), Гейи, Стоунз, Конса (Роджерс, 89) – Райс (Эзе, 46), Андерсон – Гордон (Джеймс, 71), Беллингем (Берн, 111), Мадуэке (Сака, 46) – Кейн.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Маями, США).

Удары (в створ) – 13 (4) : 14 (7)
Угловые – 7 : 4
Оффсайды – 1 : 5

НОРВЕГИЯ - АНГЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 18
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Джуд - гуд💪💪 Великий турнір проводить. Англію з перемогою🎉
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+5
Вікінги гідний турнір провели. Вони в цьому році топ-3🥉🏒 в хокеї і в топ-8⚽ в футболі. Над батьківщиною хокею гору взяли, але над батьківщиною футболу - не змогли. 🙃
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Боже, храни Беллингема
Англия идёт за своим долгожданным чемпионством 
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+4
жаль норвежців, але результат в загальному визначили завтик Серлота, коли він міг віддати гольову на Холанда та зробити рахунок 2:0 на користь Норвегії і груба помилка воротаря норвежців. так і програються такі матчі
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+4
Коли новежець спробував забити сам не віддавши майже 100% момент на Холанда, я подумав оце і був ваш шанс на перемогу. В таких іграх розбазарювати моменти не можна. Так і сталося.
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+1
Соплями помазались, добре. Післязавтра в клубах грати,нах ті емоції
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+1
Холланд якось сказав що потрапляння на ЧС для Норвегії це вже досягнення. Виходом в 1\4 вікінги пригнули вище голови, де на рівних боролися з сильними збірники(окрім Франції). У Англії дуже потужний склад і боротися з Аргентиною їм буде простіше.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
дилетанту тяжело тягаться с профессионалом
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+1
Норвегія добре навчилася володіти й руйнувати гру. Але коли питання будування...Якщо Холанд не може, то далі сумбур й навіси. Одегаард взагалі не показав себе на турнірі. Усе закономірно. Але це історія для них, хтозна, коли ще така генерація в атаці буде.
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-3
Перемога із запахом гівна. Що ж, поздоровляю усіх причетних, скоро будемо дивитися самий смердячий півфінал в історії: Англія - Аргентина 2026. Для повного насолодження треба щоб Мессі забив дупль серам голою сракою, а Гаррі Кейн з Беллінгемом двічі заштовхали суддю з мʼячем у ворота Аргентини. 👍 
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-4
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