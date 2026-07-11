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Чемпионат мира
Норвегия
12.07.2026 00:00 – 14 0 : 0
Англия
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Чемпионат мира
11 июля 2026, 23:57 | Обновлено 12 июля 2026, 00:12
3352
10

Норвегия – Англия. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата мира

11 июля 2026, 23:57 | Обновлено 12 июля 2026, 00:12
3352
10 Comments
Норвегия – Англия. Текстовая трансляция. LIVE
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Чемпионат мира. 1/4 финала.

Норвегия – Англия – 0:0

Норвегия: Нюланн – Меллер Вольфе, Хэггэм, Айер, Рюэрсон – Берг, Берге, Эдегор – Шельдеруп, Голланд, Серлот.

Запасные: Тангвик, Селвик, Эстигор, Бьоркан, Лангас, Фальхенер, Торбсю, Эурснес, Торстведт, Осгорд, Бобб, Гауге, Странд Ларсен, Нуса.

Англия: Пикфорд – О'Райли, Гейи, Стоунз, Конса – Райс, Андерсон – Гордон, Беллингем, Мадуэке – Кейн.

Запасные: Дин Гендерсон, Траффорд, Чалоба, Берн, Джеймс, Спенс, Дж. Гендерсон, Мэйн, Роджерс, Эзе, Сака, Рашфорд, Воткинс, Тоуни.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Маями, США).

Во воскресенье, 12-го июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Норвегия и Англия. Матч пройдет в Маями, на поле стадиона «Хард Рок Стэдиум», начало в 00:00.

«Викинги» никогда не обходили стороной британцев, а теперь они пересеклись и вовсе в неожиданном месте. Говорят, что те, кто обыгрывал Японию в плей-офф, затем побеждали на мундиалях в трех последних подобных сценариях. Команду Столе Сольбаккена такой сценарий устроит, а вот Англия очень хочет повидаться с Аргентиной в полуфинале, и тогда придется разнимать их всем миром.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Норвегия – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Норвегия
12 июля 2026 -
00:00
Англия
Обе забьют 1.75 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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Норвегі наділи чисті футболки😂
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0
Весла рядом, йду на абордаж ! 🇳🇴 
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0
Знову то поліно Серлота випустили(((
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0
Показать Скрыть 2 ответа
А чогомакгваєр не грає? 
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Ставка: ОЗ або ТБ2 загальний в матчі.
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0
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