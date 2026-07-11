Чемпионат мира. 1/4 финала.

Норвегия – Англия – 0:0

Норвегия: Нюланн – Меллер Вольфе, Хэггэм, Айер, Рюэрсон – Берг, Берге, Эдегор – Шельдеруп, Голланд, Серлот.

Запасные: Тангвик, Селвик, Эстигор, Бьоркан, Лангас, Фальхенер, Торбсю, Эурснес, Торстведт, Осгорд, Бобб, Гауге, Странд Ларсен, Нуса.

Англия: Пикфорд – О'Райли, Гейи, Стоунз, Конса – Райс, Андерсон – Гордон, Беллингем, Мадуэке – Кейн.

Запасные: Дин Гендерсон, Траффорд, Чалоба, Берн, Джеймс, Спенс, Дж. Гендерсон, Мэйн, Роджерс, Эзе, Сака, Рашфорд, Воткинс, Тоуни.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Маями, США).

Во воскресенье, 12-го июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Норвегия и Англия. Матч пройдет в Маями, на поле стадиона «Хард Рок Стэдиум», начало в 00:00.

«Викинги» никогда не обходили стороной британцев, а теперь они пересеклись и вовсе в неожиданном месте. Говорят, что те, кто обыгрывал Японию в плей-офф, затем побеждали на мундиалях в трех последних подобных сценариях. Команду Столе Сольбаккена такой сценарий устроит, а вот Англия очень хочет повидаться с Аргентиной в полуфинале, и тогда придется разнимать их всем миром.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Норвегия – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.