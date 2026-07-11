12 июля на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Норвегии и Англии. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Норвегия

Команда, закончив прошлое столетие участием и на мундиале, и на Евро, потом надолго ушла в тень. Даже нынешнее поколение, ведомое Эдегором и Холландом, не спешило оправдывать ожидания. И только в прошлом году получилось удачно проявить себя в квалификации, обыграв всех без исключения соперников, в том числе, дважды, Италию.

На долгожданном турнире скандинавы проявили себя тоже максимально достойно. Выход в плей-офф был обеспечен уже после пары первых туров, с победами над Ираком и Сенегалом. Так что с французами выпустили резервистов в третьем туре. В итоге им проиграли, но зато в плей-офф получилось последовательно выбить Кот-д'Ивуар и Бразилию, обоих со счетом 2:1. И неизменно забивал Холланд - в 1/8 он оформил очередной дубль, и сейчас у него уже семь мячей на дебютном для себя турнире.

Англия

Сборная при предыдущем наставнике, Саутгейте, сначала, в 2018-м году, дошла до 1/2 мундиаля, а потом сыграла в финалах обоих последних Евро. Правда, Гарет так и не выиграл трофеев, уйдя два года назад. С 2025-го года менеджером работает Тухель - первым его достижением был стопроцентный результат в квалификации.

В целом, и на мундиале получается почти все. Да, стартовав с 4:2 против Хорватии, потом ограничились нулевой ничьей с Ганой, и помучились с Панамой, хотя там оформили 2:0. Непростыми были матчи плей-офф, но в нужный момент проявляли себя лидеры, в первую очередь Беллингем и особенно Кейн. В итоге сначала обыграли 2:1 ДР Конго, а в четвертьфинале в меньшинстве оформили 3:2 одного из хозяев турнира - мексиканцев.

Статистика личных встреч

В восьми очных поединках у британцев минимальное преимущество: три победы при паре поражений.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в подопечных Тухеля. Но когда на поле одновременно Кейн и Холланд, напрашивается ставка на оба забьют (коэффициент - 1,75).