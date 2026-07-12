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Чемпионат мира
Норвегия
12.07.2026 00:00 – FT 1 : 2
Англия
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Чемпионат мира
12 июля 2026, 02:50 |
1691
0

Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026

12 июля 2026, 02:50 |
1691
0
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встретились в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Матч прошел на стадионе «Хард Рок Стадиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Английская команда победила со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема. Команды сыграли 120 минут, так как не смогли решить исход встречи в основное время.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинале турнира Англия сыграет с победителем пары Аргентина – Швейцария.

ЧМ-2026. Четвертьфинал.

Норвегия – Англия – 1:2
Гол: Шельдеруп, 35 – Беллингем, 45+2, 93.

ГОЛ! Шельдеруп, 35 мин, 1:0!

ГОЛ! Беллингем, 45+2 мин, 1:1!

ГОЛ! Беллингем, 93 мин, 1:2!

События матча

93’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия), асcист Энтони Гордон.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Норвегия), асcист Мартин Эдегор.
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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