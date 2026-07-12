В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встретились в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Матч прошел на стадионе «Хард Рок Стадиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Английская команда победила со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема. Команды сыграли 120 минут, так как не смогли решить исход встречи в основное время.

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В полуфинале турнира Англия сыграет с победителем пары Аргентина – Швейцария.

ЧМ-2026. Четвертьфинал.

Норвегия – Англия – 1:2

Гол: Шельдеруп, 35 – Беллингем, 45+2, 93.

ГОЛ! Шельдеруп, 35 мин, 1:0!

ГОЛ! Беллингем, 45+2 мин, 1:1!

ГОЛ! Беллингем, 93 мин, 1:2!