Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026
В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встретились в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
Матч прошел на стадионе «Хард Рок Стадиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Английская команда победила со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема. Команды сыграли 120 минут, так как не смогли решить исход встречи в основное время.
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В полуфинале турнира Англия сыграет с победителем пары Аргентина – Швейцария.
ЧМ-2026. Четвертьфинал.
Норвегия – Англия – 1:2
Гол: Шельдеруп, 35 – Беллингем, 45+2, 93.
ГОЛ! Шельдеруп, 35 мин, 1:0!
ГОЛ! Беллингем, 45+2 мин, 1:1!
ГОЛ! Беллингем, 93 мин, 1:2!
События матча
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