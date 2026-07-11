Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?

В 1997 году, в период тотального доминирования «Динамо» в украинском футболе, тогда еще очень молодой и не слишком опытный в вопросах футбольного менеджмента президент «Шахтера» Ринат Ахметов шокировал общественность громким заявлением. Босс «горняков» прямо сказал, что донецкий клуб завоюет золотые медали чемпионата Украины. И если сейчас для молодого поколения болельщиков, которое не застало гегемонию «Динамо» в 1990-х, те слова Ахметова не видятся невероятно амбициозными и дерзкими, то им представился прекрасный повод получить нечто в виде современного сравнения. И им являются недавние слова президента «Харькова» Богдана Бойко о том, что через 5-10 лет его клуб будет и чемпионом Украины, и обладателем еврокубка – желательно Лиги чемпионов.

На самом деле, подобные заявления 27-летнего Бойко являются настолько же амбициозными и дерзкими, как слова Ахметова почти уже тридцатилетней давности. Фактически, если говорить фигурально, президент «Харькова» сейчас повторил тот же трюк, который задумывал босс «Шахтера» в 1997-м. И Ахметову со временем действительно удалось сделать свой клуб не просто чемпионом, а многократным чемпионом Украины, который на сегодняшний день является еще и самым успешным представителем страны в еврокубках, что подтверждают ретроспективные выступления наших команд за последние несколько лет.

Удастся ли Богдану Бойко вывести «Харьков» на тот же уровень, на котором в украинском футболе ныне находятся «Шахтер» и «Динамо»? Это вопрос, ответ на который болельщики должны будут получить в течение ближайших 5-10 лет – периода, который на выполнение задач публично установил сам президент харьковчан, недавно переживших ребрендинг и трансформацию в «Харьков» из «Металлиста 1925».

Отчасти Бойко и его клуб уже идут по пути, который ранее проторил Ахметов в «Шахтере». По крайней мере, многие любопытные совпадения просматриваются, и являются ли они просто совпадениями – вопрос, ответ на который могут знать только те, кто разрабатывает дальнейшую стратегию развития для «Харькова».

Прежде всего, обращает на себя внимание, что «Харьков» после ряда лет экспериментов с украинскими тренерами взял курс на сотрудничество исключительно с иностранными наставниками. Летом 2024 года команду принял нидерландец Патрик ван Леувен, который, как считают многие, не сумел оправдать всех возложенных на него ожиданий, и уже в конце сезона покинул свой пост, но, с другой стороны, именно этот специалист заложил базис, оказавшийся очень полезным для следующего тренерского штаба. И летом 2025-го тогда еще «Металлист 1925» возглавил вновь иностранец, пускай и прекрасно знакомый с реалиями украинского футбола – Младен Бартулович.

ФК Харьков. Младен Бартулович

Очевидно, что выбор в пользу Бартуловича не был легкомысленным. В то время в прессе активно судачили о желании руководства харьковского клуба видеть во главе своей первой команды по-настоящему известного иностранного наставника. Был даже конкретный кандидат – Стефано Пиоли, с которым велись переговоры, не увенчавшиеся успехом из-за фактора полномасштабной фазы российско-украинской войны. К слову, о том, что эта информация не являлась «уткой» впоследствии стало понятно из слов председателя наблюдательного совета и одного из ключевых инвесторов харьковчан Владимира Носова.

Напомним, что Ринат Ахметов в «Шахтере» также поначалу активно доверял отечественным специалистам, но затем окончательно перешел на сотрудничество с иностранцами. Причем, что также очень любопытно, первым тренером-легионером «горняков» оказался итальянец (как и Стефано Пиоли) – Невио Скала.

Очевидно, что и в «Харькове» первым иностранным тренером также был бы итальянец, если бы не война. А так руководству клуба пришлось искать других кандидатов, но остановились они все равно на легионере – хорвате Младене Бартуловиче, который в свое время много лет отдал УПЛ в качестве игрока, а теперь продолжает здесь свое профессиональное развитие уже в роли наставника.

Другой важный аспект, который обращает на себя внимание в вопросах развития «Харькова» – это ребрендинг. Здесь, конечно, харьковчане превзошли Ахметова в «Шахтере», так как тот не устраивал глобальных перемен с названием и переписыванием летописи клуба. Однако при Ахметове «горняки» все равно получили новую современную эмблему. Случилось это в конце 2007-го, а уже через полтора года «Шахтер» завоевал свой первый и пока единственный еврокубковый титул, став обладателем Кубка УЕФА. К слову, определенная смена названия в донецком клубе также произошла еще тогда. На новой эмблеме дончане отошли от русскоязычной версии написания в пользу украинской – «Шахтар». И это произошло задолго до того, как это стало своего рода «обязательной программой» для всех субъектов спортивной деятельности в стране (например, луганская «Заря» официально дерусифицировала свою клубную эмблему уже после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов).

Третье ключевое сходство в том пути, который ныне взял «Харьков» и тем, что уже прошел ранее «Шахтер», связано непосредственно с кадровой политикой. В частности, харьковский клуб активно работает на южноамериканском рынке талантов, успев подписать уже ряд исполнителей из этого региона – Кауана Баптистеллу, Николаса Аревало, Рафаэля Профини, Карлоса Парако. Изначально, напомним, «Металлист 1925» при работе с легионерами больше акцентировал внимание на приглашении африканцев и балканцев, в чем также схож с первыми шагами обновленного «Шахтера» Ахметова, который брал нигерийцев Агахову и Окоронкво, сенегальца Н'Диайе, румын Стойкана, Флорю, Алиуцэ, Саву, болгарина Пажина и многих других, прежде чем окончательно выбрал для себя «кошерный» рынок – бразильский.

ФК Харьков

Сумеет ли «Харьков» повторить путь «Шахтера» и стать настолько же успешным в украинском клубном футболе, как «горняки»? Откровенно говоря, сегодня в это способны поверить единицы. Да и то, скорее всего, из числа идеологов самого харьковского клуба. Однако в 1997-м и слова Рината Ахметова выглядели для подавляющего большинства экспертов и болельщиков не более, чем громогласной бравадой, за которой тогда еще и близко не просматривались контуры будущего отечественного топ-клуба – со своей базой, стадионом, невероятно развитой структурой работы академии, большим штатом профессионалов, каждый из которых отвечает за развитие своего конкретного направления.

Нынешний «Харьков» однозначно берет старт к реализации больших планов и амбиций в более сложный период, чем «Шахтер» с приходом Ахметова. Если в «девяностых» Украина страдала в основном от экономических проблем и сопутствующих факторов, то сегодня к ним добавились еще и социально-политические, а также военные. В таких условиях «Харьков» вряд ли быстро способен отстроить в своем родном городе новую арену и ультрасовременную базу, но… Хочется верить, что в какой-то момент ситуация начнет стремительно улучшаться и все это у клуба Богдана Бойко обязательно появится.

В спортивном же аспекте «Харьков» уже проводит весьма грамотную работу. В команде практически на каждой позиции есть по два взаимозаменяемых игрока и в клубе понимают, что трансферная работа – это постоянный процесс, который не должен заканчиваться никогда, ведь с постепенным ростом результатов обязательно необходимо подписывать все более и более высококлассных игроков. И, что любопытно, этот клуб уже способен быть конкурентом на рынке для «Шахтера» – достаточно вспомнить, как харьковчане перехватили у дончан Илью Крупского, или как переманили к себе Ивана Калюжного, виды на которого также имел «Шахтер».

Возможно, горизонт в 5-10 лет и был выбран Богданом Бойко с определенной долей поспешности. Однако в его годы такой временной отрезок действительно видится значительным, и хочется видеть результатов уже по итогам максимально короткого периода. С опытом приходит понимание, что некоторые процессы не настолько быстрореализуемы, даже если у тебя есть деньги, очень большие деньги. Не верите? Поузнавайте у шейхов из «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен». Сколько они вложили миллиардов евро и на какой год наконец-то взяли свои первые в истории трофеи Лиги чемпионов?

Поэтому вряд ли имеет смысл торопить с результатами и «Харьков». Главное, чтобы этот проект, пускай медленно, но зато верно двигался вперед, как это удается ему сейчас. А еще – чтобы не повторил судьбу «обновленного «Металлиста», от имени которого сейчас проект Богдана Бойко и Владимира Носова наконец-то и абсолютно резонно решил отстраниться и абстрагироваться…