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  4. Президент Харькова: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов»
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 17:48 |
268
4

Президент Харькова: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов»

Бойко раскрыл космические амбиции харьковчан

08 июля 2026, 17:48 |
268
4 Comments
Президент Харькова: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов»
ФК Харьков. Богдан Бойко
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Президент «Харькова» Богдан Бойко рассказал о том, каким он видит клуб через 10 лет.

– Какова ваша футбольная мечта, о которой вы ещё не говорили публично?

– Как и у всех владельцев клубов — бороться за еврокубки.

– Давайте так: где будет футбольный клуб «Харьков» через пять-десять лет?

– Через пять-десять лет футбольный клуб «Харьков» будет в Харькове, с еврокубком, чемпионом Украины.

– А еврокубок какого уровня?

– Было бы странно, если бы я сказал, что хочу выиграть Лигу конференций. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, поэтому наша цель – выиграть Лигу чемпионов. А насколько мы приблизимся к этой цели, это всё зависит только от нас.

В прошлом сезоне харьковчане заняли пятое место в УПЛ и дошли до полуфинала Кубка Украины.

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Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Богдан Бойко
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Комментарии 4
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І тут Остапа понесло 
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+5
Становись в очередь за Ринатом
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+1
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти...
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0
Так він же не сказав, що виграють. Просто мета.)
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-2
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