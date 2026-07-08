Президент Харькова: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов»

Президент «Харькова» Богдан Бойко рассказал о том, каким он видит клуб через 10 лет.

– Какова ваша футбольная мечта, о которой вы ещё не говорили публично?

– Как и у всех владельцев клубов — бороться за еврокубки.

– Давайте так: где будет футбольный клуб «Харьков» через пять-десять лет?

– Через пять-десять лет футбольный клуб «Харьков» будет в Харькове, с еврокубком, чемпионом Украины.

– А еврокубок какого уровня?

– Было бы странно, если бы я сказал, что хочу выиграть Лигу конференций. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, поэтому наша цель – выиграть Лигу чемпионов. А насколько мы приблизимся к этой цели, это всё зависит только от нас.