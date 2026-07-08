Президент Харькова: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов»
Бойко раскрыл космические амбиции харьковчан
Президент «Харькова» Богдан Бойко рассказал о том, каким он видит клуб через 10 лет.
– Какова ваша футбольная мечта, о которой вы ещё не говорили публично?
– Как и у всех владельцев клубов — бороться за еврокубки.
– Давайте так: где будет футбольный клуб «Харьков» через пять-десять лет?
– Через пять-десять лет футбольный клуб «Харьков» будет в Харькове, с еврокубком, чемпионом Украины.
– А еврокубок какого уровня?
– Было бы странно, если бы я сказал, что хочу выиграть Лигу конференций. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, поэтому наша цель – выиграть Лигу чемпионов. А насколько мы приблизимся к этой цели, это всё зависит только от нас.
В прошлом сезоне харьковчане заняли пятое место в УПЛ и дошли до полуфинала Кубка Украины.
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