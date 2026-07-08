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  4. В Харькове прокомментировали слухи об интересе Шахтера к Калюжному
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 16:13 |
210
0

В Харькове прокомментировали слухи об интересе Шахтера к Калюжному

Иван выразил желание остаться в клубе

08 июля 2026, 16:13 |
210
0
В Харькове прокомментировали слухи об интересе Шахтера к Калюжному
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный
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Президент «Харькова» Богдан Бойко прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Иваном Калюжным, которого, по слухам, хотел подписать «Шахтер».

Функционер подчеркнул, что в клуб не поступало официальных предложений по полузащитнику сборной Украины. Но он все равно решил поинтересоваться мнением игрока.

«Официальных запросов мы не получали, но такие слухи ходили. Я позвонил Ване, спросил, что он думает. Он сказал, что на 100% хочет остаться здесь, поэтому мы подписали новый контракт до 2030 года», – пояснил Бойко.

В прошлом сезоне Калюжный принял участие в 27 матчах за первую команду харьковчан, забив два гола.

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Андрей Плыгун Источник: YouTube
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