В Харькове прокомментировали слухи об интересе Шахтера к Калюжному
Иван выразил желание остаться в клубе
Президент «Харькова» Богдан Бойко прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Иваном Калюжным, которого, по слухам, хотел подписать «Шахтер».
Функционер подчеркнул, что в клуб не поступало официальных предложений по полузащитнику сборной Украины. Но он все равно решил поинтересоваться мнением игрока.
«Официальных запросов мы не получали, но такие слухи ходили. Я позвонил Ване, спросил, что он думает. Он сказал, что на 100% хочет остаться здесь, поэтому мы подписали новый контракт до 2030 года», – пояснил Бойко.
В прошлом сезоне Калюжный принял участие в 27 матчах за первую команду харьковчан, забив два гола.
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