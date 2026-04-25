Война помешала топ-клубу УПЛ пригласить известного тренера-легионера

Инвестор и председатель наблюдательного совета «Металлиста 1925» Владимир Носов прокомментировал информацию о том, что главным тренером команды мог стать Стефано Пиоли.

– О Пиоле это не шутка. Реально вели работу, реально они были в процессе. Был абсолютно реальный шанс и возможность с ним работать.

– Он готов был ехать?

– Ну 50 на 50 у нас была история. Если бы не было войны, 100% было бы, – сказал Носов.