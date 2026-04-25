  4. Война помешала топ-клубу УПЛ пригласить известного тренера-легионера
25 апреля 2026, 14:54 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Инвестор и председатель наблюдательного совета «Металлиста 1925» Владимир Носов прокомментировал информацию о том, что главным тренером команды мог стать Стефано Пиоли.

– О Пиоле это не шутка. Реально вели работу, реально они были в процессе. Был абсолютно реальный шанс и возможность с ним работать.

– Он готов был ехать?

– Ну 50 на 50 у нас была история. Если бы не было войны, 100% было бы, – сказал Носов.

По теме:
Проспер Оба или Пономаренко? Бабич прогнозирует борьбу в гонке бомбардиров
Арендованный у Динамо форвард Зари не сыграет против Вереса
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Стефано Пиоли Владимир Носов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи
Футбол | 25 апреля 2026, 13:13 0
Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи
Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи

На «Этихаде» появилась новая звезда

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 25 апреля 2026, 04:02 0
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе

На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес

Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 25.04.2026, 08:31
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
Хоккей | 24.04.2026, 19:18
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
Футбол | 25.04.2026, 09:13
Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
Популярные новости
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 5
Футбол
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
23.04.2026, 19:27 1
Бокс
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 64
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 6
Бокс
