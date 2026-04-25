523
0
Война помешала топ-клубу УПЛ пригласить известного тренера-легионера
Стефано Пиоли действительно мог возглавить Металлист 1925
Инвестор и председатель наблюдательного совета «Металлиста 1925» Владимир Носов прокомментировал информацию о том, что главным тренером команды мог стать Стефано Пиоли.
– О Пиоле это не шутка. Реально вели работу, реально они были в процессе. Был абсолютно реальный шанс и возможность с ним работать.
– Он готов был ехать?
– Ну 50 на 50 у нас была история. Если бы не было войны, 100% было бы, – сказал Носов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
23.04.2026, 09:17 5
23.04.2026, 19:27 1
24.04.2026, 12:51 5
24.04.2026, 09:32 64
23.04.2026, 23:27
23.04.2026, 21:47 16
24.04.2026, 08:56 29
24.04.2026, 00:07 6