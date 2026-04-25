Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины

Металлист 1925 позорно провалился в матче полуфинала кубка Украины. Подопечные Младена Бартуловича не смогли квалифицироваться в финал, проиграв ФК Чернигов, а сам тренер назвал это незаурядным шоком.

Некоторые эксперты советуют специалисту немедленно покинуть пост главного тренера. Как стало известно Sport.uа тренер точно останется на своем посту до конца сезона – Владимир Носов не планирует принимать кардинальные решения именно сейчас.

Будущее Младена в харьковском клубе напрямую зависит от финального отрезка нынешнего сезона в УПЛ. У Бартуловича есть шансы остаться на своей должности, если выведет харьковский клуб в еврокубки.

В воскресенье, 26 апреля, Металлист 1925 посетит Черкассы, где сыграет против черкасского ЛНЗ. Стартовый свисток на Черкассы-Арене прозвучит в 15:30 по киевскому времени.