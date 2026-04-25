Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 14:16
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины

Владимир Носов не спешит принимать кардинальные решения

Металлист 1925 позорно провалился в матче полуфинала кубка Украины. Подопечные Младена Бартуловича не смогли квалифицироваться в финал, проиграв ФК Чернигов, а сам тренер назвал это незаурядным шоком.

Некоторые эксперты советуют специалисту немедленно покинуть пост главного тренера. Как стало известно Sport.uа тренер точно останется на своем посту до конца сезона – Владимир Носов не планирует принимать кардинальные решения именно сейчас.

Будущее Младена в харьковском клубе напрямую зависит от финального отрезка нынешнего сезона в УПЛ. У Бартуловича есть шансы остаться на своей должности, если выведет харьковский клуб в еврокубки.

В воскресенье, 26 апреля, Металлист 1925 посетит Черкассы, где сыграет против черкасского ЛНЗ. Стартовый свисток на Черкассы-Арене прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий
Оцените материал
(71)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хай працює. Перемоги попереду.
Ответить
0
Після такої ганьби, що сталася в півфіналі Кубка, любий поважаючий себе тренер повинен одразу йти у відставку.  Та ще й враховуючи ту ганебну якість гри, яку демонструють цифрові під його керівництвом.
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем