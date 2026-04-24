  Экс-тренер сборных Украины: «Бартуловичу нужно было подать в отставку»
24 апреля 2026, 10:03 | Обновлено 24 апреля 2026, 10:04
486
0

Экс-тренер сборных Украины: «Бартуловичу нужно было подать в отставку»

По мнению Владимира Цыткина, харьковчане забыли, что у кубкового турнира свои законы

24 апреля 2026, 10:03 | Обновлено 24 апреля 2026, 10:04
486
0
Экс-тренер сборных Украины: «Бартуловичу нужно было подать в отставку»
Младен Бартулович

Бывший тренер сборных Украины разных возрастов Владимир Цыткин в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о полуфинальных матчах Кубка Украины по футболу:

– Похоже, киевскому «Динамо» все же, удастся избежать провального сезона. Подопечные Игоря Костюка довольно уверенно пробились в финал, забив в Тернополе три «сухих» мяча в ворота «Буковины». Поединок запомнился безумной поддержкой буковинцев до отказа заполненными трибунами, но этого оказалось недостаточно. Хотя если бы при счете 0:0 номинальные хозяева реализовали свои голевые моменты, то все могло сложиться иначе.

– Что помогло динамовцам добиться перелома?

– Более высокое индивидуальное мастерство, что и сказалось на реализации. Но отчетный поединок еще раз подтвердил, что обеим командам нужно серьезно поработать над усилением состава: динамовцам, чтобы вернуть в новом сезоне чемпионский титул, а буковинцам, чтобы удержаться в элитном дивизионе.

– Если в Тернополе все было согласно табелю о рангах, то на следующий день в Житомире не обошлось без громкой сенсации.

– В этом виноваты, прежде всего, футболисты «Металлиста 1925», еще до стартового свистка считавшие, что путевка в финал никуда не денется. А когда на 5-й минуте «Чернигов» оказался в меньшинстве, то слобожанцы посчитали, что дожмут «горожан». Если честно, то такого непрофессионального отношения к выполнению своих обязанностей я еще не встречал. И когда черниговцы мужественно дотерпели до финального свистка, не пропустив, то в футбольной лотерее в серии послематчевых пенальти были вознаграждены. И это при том, что они играли без своих лидеров – Андрея Новикова и Вячеслава Койдана. Респект «Чернигову» и его наставнику Валерию Черному.

– После такого фиаско не уйдет ли в отставку главный тренер харьковчан Младен Бартулович?

– Это был очень болезненный удар по имиджу «Металлиста 1925». Кстати, харьковская команда уже не в первый раз проваливает поединки, где не имеет права проигрывать. Конечно, после такого позора Бартулович по собственной инициативе должен был уйти в отставку, приняло бы ее клубное руководство, это уже другое дело.

Отсутствие должной настройки дорого обошлось харьковчанам. Хотя, казалось, с этим не должно было быть никаких проблем, ведь они раньше ничего серьезного не выигрывали и потому должны были готовы прыгнуть выше головы. Этого не произошло, хотя в отличие от «Чернигова» выступали в боевом составе во главе с игроком национальной сборной Украины Иваном Калюжным.

– Чего ожидаете от финала «Динамо» – «Чернигов»?

– Я – реалист. Если динамовцы будут мотивированы, то без особого труда победят. Тем более что именно завоевание Кубка Украины поможет им спасти сезон, в котором пока они чаще разочаровывают.

