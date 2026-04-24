Сабо дал оценку голу Пономаренко против Буковины, вызвавший много вопросов
Киевский клуб победил соперника из Черновцов и вышел в финал Кубка Украины
Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал первый гол Матвея Пономаренко в матче полуфинала Кубка Украины против «Буковины» (3:0), который был забит, пока игрок черновицкого клуба лежал на газоне.
– По поводу первого гола «Динамо» у вас нет вопросов?
– Абсолютно. Фола со стороны динамовцев на игроке «Буковины» не было. Тем более что футболисты черновицкой команды, владея мячом, не выбили его за пределы поля. Киевляне совершили перехват, побежали в контратаку и забили. Ничего противоправного здесь не наблюдалось.
