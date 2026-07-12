Куда же без дополнительного времени. Аргентина победила Швейцарию

Перед этим поединком «Альбиселесте» и «красным крестоносцам» пришлось столкнуться с настоящими трудностями и нервами. Аргентина не без труда одолела Кабо-Верде и Египет, тогда как швейцарцам не так просто одержала победу над Колумбией в серии пенальти.

Сравнивая стартовые составы, Лионель Скалони оставил стартовую одиннадцатку без изменений, а его визави Якин сделал одну перестановку, выпустив Соу вместо Яшари.

Первый же момент в матче создал Джака, но его удару не хватило точности. Ответ аргентинцев был безжалостным: Месси подал на ближнюю, а Макаллистер головой пробил без шансов для Кобеля. Этот забитый мяч заставил Швейцарию раскрываться и команда Якина перед перерывом дважды могла забивать, но Соу пробил в руки Мартинесу, а Фройлер не смог поразить в ворота со штрафного.

После перерыва «красные крестоносцы» еще больше активизировались и по-настоящему заставили Мартинеса вступать в игру, которому пришлось спасать «альбиселесте» после ударов Ндойе и Джаки. Вскоре старания швейцарской сборной были конвертированы в забитый мяч. Ндойе обыгрался в стеночку с Родригесом, вышел на ударную позицию и попал в дальний угол, сравняв счет. При таком раскладе у швейцарцев были хорошие шансы претендовать на выигрыш, но коррективы в игру внесло удаление Эмболо, получившего вторую желтую за симуляцию в той ситуации, которая вообще в этом не нуждалась.

Под занавес матча аргентинцы проснулись и должны были вырывать победу в основное время, однако Месси не смог переиграть Кобеля, а Макаллистер чудом не понял, как не сделал дубль, пробив мимо ворот. Избежать дополнительного времени пытался Лисандро Мартинес, но и с его ударом вратарь справился.

Начались экстра-таймы. Там стоит отдать должное подопечным Якина, которые, несмотря на игру вдесятером, находили в себе силы не только разрушать наступления соперников, но и самим выбегать в атаки, и пытаться навязывать свою игру. Активность со стороны команды Скалони увеличивалась, и защита Швейцарии, несмотря на свою надежность, все же подкачала. «Крестоносцы» сначала отвели угрозу от собственных ворот, но потом не углядели за Альваресом, который из-за пределов штрафной положил мяч в дальнюю девять.

Швейцария пыталась пойти на финальный штурм, но пропустила контратаку, организованную Альмадой и Лаутаро Мартинесом, который в итоге на добивании забил третий мяч, поставив жирную точку в поединке.

Таким образом сборная Аргентины прошла в полуфинал мундиаля, не наткнувшись на соперников из первой десятки рейтинга FIFA, и сыграет с Англией 15 июля за право представлять свою страну в финале ЧМ.

Чемпионат Мира. Плей-офф. 1/4 финала

Аргентина – Швейцария – 3:1

Голы: Макаллистер, 10, Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндойе, 67

Предупреждения: Альмада, 97, Лаутаро Мартинес, 98, Лопес, 114 – Эмболо, 44

Удаление: Эмболо, 72 (второе предупреждение)

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Гонсалес, 78), Лисандро Мартинес, Ромеро (Отаменди, 106), Молина (Монтиэль, 86) – Паредес (Лопес, 110), Фернандес (Альмада, 91), Макаллистер, де Пауль (Лаутаро Мартинес, 86) – Альварес, Месси

Швейцария: Кобель – Родригес (Джемерт, 90+5), Аканджи, Эльведи, Закария (Яшари, 96) – Джака, Фройлер (Варгас, 115) – Ндойе (Амдуни, 86), Соу (Видмер, 86), Ридер (Мугайм, 86) – Эмболо

Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)

Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)

Удары (в створ): 22 (7) – 11 (5)

Угловые: 8 – 2

Оффсайды: 4 – 3

АРГЕНТИНА – ШВЕЙЦАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА