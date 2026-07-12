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Аргентина
12.07.2026 04:00 – FT 3 : 1
Швейцария
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Чемпионат мира
12 июля 2026, 06:48 | Обновлено 12 июля 2026, 07:29
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Куда же без дополнительного времени. Аргентина победила Швейцарию

«Альбиселесте» дожали «красных крестоносцев» в экстра-тайме, получив путевку в полуфинал ЧМ

12 июля 2026, 06:48 | Обновлено 12 июля 2026, 07:29
3456
25 Comments
Куда же без дополнительного времени. Аргентина победила Швейцарию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Перед этим поединком «Альбиселесте» и «красным крестоносцам» пришлось столкнуться с настоящими трудностями и нервами. Аргентина не без труда одолела Кабо-Верде и Египет, тогда как швейцарцам не так просто одержала победу над Колумбией в серии пенальти.

Сравнивая стартовые составы, Лионель Скалони оставил стартовую одиннадцатку без изменений, а его визави Якин сделал одну перестановку, выпустив Соу вместо Яшари.

Первый же момент в матче создал Джака, но его удару не хватило точности. Ответ аргентинцев был безжалостным: Месси подал на ближнюю, а Макаллистер головой пробил без шансов для Кобеля. Этот забитый мяч заставил Швейцарию раскрываться и команда Якина перед перерывом дважды могла забивать, но Соу пробил в руки Мартинесу, а Фройлер не смог поразить в ворота со штрафного.

После перерыва «красные крестоносцы» еще больше активизировались и по-настоящему заставили Мартинеса вступать в игру, которому пришлось спасать «альбиселесте» после ударов Ндойе и Джаки. Вскоре старания швейцарской сборной были конвертированы в забитый мяч. Ндойе обыгрался в стеночку с Родригесом, вышел на ударную позицию и попал в дальний угол, сравняв счет. При таком раскладе у швейцарцев были хорошие шансы претендовать на выигрыш, но коррективы в игру внесло удаление Эмболо, получившего вторую желтую за симуляцию в той ситуации, которая вообще в этом не нуждалась.

Под занавес матча аргентинцы проснулись и должны были вырывать победу в основное время, однако Месси не смог переиграть Кобеля, а Макаллистер чудом не понял, как не сделал дубль, пробив мимо ворот. Избежать дополнительного времени пытался Лисандро Мартинес, но и с его ударом вратарь справился.

Начались экстра-таймы. Там стоит отдать должное подопечным Якина, которые, несмотря на игру вдесятером, находили в себе силы не только разрушать наступления соперников, но и самим выбегать в атаки, и пытаться навязывать свою игру. Активность со стороны команды Скалони увеличивалась, и защита Швейцарии, несмотря на свою надежность, все же подкачала. «Крестоносцы» сначала отвели угрозу от собственных ворот, но потом не углядели за Альваресом, который из-за пределов штрафной положил мяч в дальнюю девять.

Швейцария пыталась пойти на финальный штурм, но пропустила контратаку, организованную Альмадой и Лаутаро Мартинесом, который в итоге на добивании забил третий мяч, поставив жирную точку в поединке.

Таким образом сборная Аргентины прошла в полуфинал мундиаля, не наткнувшись на соперников из первой десятки рейтинга FIFA, и сыграет с Англией 15 июля за право представлять свою страну в финале ЧМ.

Чемпионат Мира. Плей-офф. 1/4 финала

Аргентина – Швейцария – 3:1

Голы: Макаллистер, 10, Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндойе, 67

Предупреждения: Альмада, 97, Лаутаро Мартинес, 98, Лопес, 114 – Эмболо, 44

Удаление: Эмболо, 72 (второе предупреждение)

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Гонсалес, 78), Лисандро Мартинес, Ромеро (Отаменди, 106), Молина (Монтиэль, 86) – Паредес (Лопес, 110), Фернандес (Альмада, 91), Макаллистер, де Пауль (Лаутаро Мартинес, 86) – Альварес, Месси

Швейцария: Кобель – Родригес (Джемерт, 90+5), Аканджи, Эльведи, Закария (Яшари, 96) – Джака, Фройлер (Варгас, 115) – Ндойе (Амдуни, 86), Соу (Видмер, 86), Ридер (Мугайм, 86) – Эмболо

Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)

Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)

Удары (в створ): 22 (7) – 11 (5)

Угловые: 8 – 2

Оффсайды: 4 – 3

АРГЕНТИНА – ШВЕЙЦАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 25
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Я не расист ні в якому разі, але тупий нігга так тупо підставив команду, і звів усі старання нанівець - це пи3дець. 
Після 1:1 я очікував на вогняну кінцівку, або допи. Отримали автобус.
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+4
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Вимучили перемогу
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+2
Альварес і Луїс Мартінес вчасно прокинулись на вирішальні матчі. Мабуть, це була стратегія Скалоне ;)
Емболо - тупий н* ... швейцар.
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+2
Гнома і Ко тягнуть увесь ЧМ, починаючи з комфортної сітки. Вперед England, час вже віддавати борги за "руку Бога" та провокатора Сімеоне-98.
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+1
Півфінали та фінал о 22:00. Матчі о 4 ранку завершились)
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+1
Буду болеть за мужественную Аргентину, чтобы она выиграла ЧМ. Команда с характером (да ещё с каким!), и, верится, ей это по силам.
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0
Я до цього чемпіонату всю життя вболівав за Аргенітіну та Англію.І не через Мессі як багато дітвори тут, а через великого Марадону!
Але на цьому ЧС судді та продажні ФІФА зробили все можливе, щоб відвернути більшість людей від збірної Арегентини 
Інгеланд, Інгеланд, Інгеланд !
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0
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Хочеться, щоб були нові чемпіони світу. Тому в 1/2 за 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Джуда і Ко і мрію про реалівське дербі Джуда з Мбаппе в фіналі 🙃
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-2
дніщенський матч по рівню, як і матч норвежців з англами. треба сказати, що кругом закрили наглухо топ-форвардів: що тут Мессі, що там Кейна та Холанда. в цьому матчі Мессі крім асисту та кількох напівмоментів взагалі не було видно.
а от Емболо це повний додік та конч. таке тупориле видалення, що просто треш. нахіба була там та симуляція, ще й центрі поля? такий же додік він, як і Серлот, який зажав гольову віддати на Холанда. через це норвежці, до речі, й вилетіли, не думаю що там з 0:2 англи змогли б відігратися
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-7
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