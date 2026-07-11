12 июля на Эрроухед Стэдиум пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Аргентины и Швейцарии. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда сама себе подняла уровень требований и ожиданий до максимального уровня. Она ведь сейчас - действующий обладатель трофея, взятого в Катаре в 2022-м году, и двукратный уже победитель Копы Америки. Ну и в квалификации не было особенных проблем - там гранд был лучшим в своем регионе.

На самом турнире у Месси и компании не было проблем на групповом этапе. Все три поединка, с Алжиром, Австрией и Иорданией, были выиграны, с разницей в 2-3 гола, а капитан забивал. Лео продолжил поражать ворота соперников и в плей-офф, но насколько же сложнее стало латиноамериканцам, при том, что они сражались с андердогами! Кабо-Верде дожали в экстра-тайме, после 2-2 в основное время. А Египту и вовсе горели 0-2 при том, что десятка снова не реализовал пенальти. Но потом проявился класс и характер - успели добиться волевой победы в основное время!

Швейцария

Сборная постепенно вырастала, еще при Петковиче, предыдущем наставнике, став завсегдатаем больших турниров и даже начав там стабильно пробиваться в плей-офф. Так что в квалификации просто оправдали ожидания, выиграв там группу - с четырнадцатью очками в шести матчах.

На мундиале была осечка на старте - Катару позволили сровнять на 90+ минуте. Но потом была ничья только в 1/8 финала, с Колумбией, между этими поединками футболисты успели обыграть Боснию и Герцеговину, Канаду и Алжир. С латиноамериканцами не забили, и только за счет сэйвов Кобеля дотянув до серии пенальти - а потом вратарь и в ней победил.

Статистика личных встреч

Аргентинцы ни разу не уступили - у нее пара ничьих и пара побед, да и в 2014-м, на чемпионате мира, именно они забили победный гол в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что снова выиграют Месси и компания. Но и европейцы хороши - можно попробовать вариант с тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,72).