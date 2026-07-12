12 июля сборные Аргентины и Швейцарии провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев по итогам овертайма.

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В основное время команды обменялись голами – на мяч Алексиса Макаллистера ответила Дон Ндойе.

После гола швейцарцев Брель Эмболо практически сразу получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

Аргентине удалось вырвать победу в овертайме благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.

Легендарный Лионель Месси промолчал, но отметился ассистом на Макаллистера.

Аргентина в полуфинале ЧМ-2026 встретится с Англией. Поединок состоится 15 июля.

Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля

Аргентина – Швейцария – 3:1

Голы: Макаллистер, 10, Хулиан Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндойе, 67

Удаление: Эмболо, 72 (Швейцария)

Видеообзор матча