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Чемпионат мира
Аргентина
12.07.2026 04:00 – FT 3 : 1
Швейцария
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Чемпионат мира
12 июля 2026, 07:20 | Обновлено 12 июля 2026, 07:22
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Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

12 июля 2026, 07:20 | Обновлено 12 июля 2026, 07:22
7732
0
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июля сборные Аргентины и Швейцарии провели матч 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев по итогам овертайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основное время команды обменялись голами – на мяч Алексиса Макаллистера ответила Дон Ндойе.

После гола швейцарцев Брель Эмболо практически сразу получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

Аргентине удалось вырвать победу в овертайме благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.

Легендарный Лионель Месси промолчал, но отметился ассистом на Макаллистера.

Аргентина в полуфинале ЧМ-2026 встретится с Англией. Поединок состоится 15 июля.

Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля

Аргентина – Швейцария – 3:1

Голы: Макаллистер, 10, Хулиан Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндойе, 67

Удаление: Эмболо, 72 (Швейцария)

Видеообзор матча

События матча

120’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
112’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина), асcист Хосе Лопес.
72’
Брель Эмболо (Швейцария) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Швейцария), асcист Рикардо Родригес.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Аргентина), асcист Лионель Месси.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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