Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Аргентина стала последним полуфиналистом, вырвав победу у Швейцарии в овертайме
На чемпионате мира 2026 определены обе полуфинальные пары.
Сборная Аргентины стала последним полуфиналистом – в ночь на 12 июля действующие победители мундиаля вырвали победу у Швейцарии в овертайме (3:1).
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В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против команды Англии, которая выбила Норвегию (2:1).
В верхней части сетки сойдутся сборные Франции и Испании. Французы в четвертьфинале переиграли Марокко (2:0), а испанцы одолели Бельгию (2:1).
Полуфиналы состотся 14–15 июля, матч за третье место – в ночь на 19 число, а финал запланирован на вечер 19 июля.
Чемпионат мира 2026. 1/4 финала, 12 июля
Аргентина – Швейцария – 3:1
Голы: Макаллистер, 10, Хулиан Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндойе, 67
Удаление: Эмболо, 72 (Швейцария)
Видеообзор матча
Результаты 1/4 финала ЧМ-2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия – 1:2 (д.в.)
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.)
Пары 1/2 финала ЧМ-2026
- 14.07. 22:00. Франция – Испания
- 15.07. 22:00. Англия – Аргентина
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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