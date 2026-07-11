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11 июля 2026, 16:56 | Обновлено 11 июля 2026, 16:57
167
0

Аргентина – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата мира

11 июля 2026, 16:56 | Обновлено 11 июля 2026, 16:57
167
0
Аргентина – Швейцария. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье 12 июля состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Швейцарии. Матч пройдет в Канзас-Сити на поле стадиона «Эрроухед-Стэдиум», начало игры запланировано в 04:00.

На прошлой стадии сборная Аргентины доказала, что чудеса случаются и на этом мундиале: «Альбисинесте» проигрывали Египту 0:2, но за 15 минут до конца встречи полностью перевернули игру, добыили путевку в следующий раунд, забив три мяча, при этом не дожидаясь экстра-тайма, как это ранее сделала Бельгия.

Швейцария также не без доли везения прошла в четвертьфинал, уверенно обыграв Алжир, и в серии пенальти оказалась сильнее Колумбии. Подопечным Якина очень хочется написать новую страницу в истории выступлений «красных крестоносцев» на мундиале, а Аргентина попытается на этот раз не повторить ошибок в прошлом поединке, и пройти дальше без лишних нервов и напряга.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Аргентина
12 июля 2026 -
04:00
Швейцария
Тотал больше 2.0 1.68 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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