В воскресенье 12 июля состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Швейцарии. Матч пройдет в Канзас-Сити на поле стадиона «Эрроухед-Стэдиум», начало игры запланировано в 04:00.

На прошлой стадии сборная Аргентины доказала, что чудеса случаются и на этом мундиале: «Альбисинесте» проигрывали Египту 0:2, но за 15 минут до конца встречи полностью перевернули игру, добыили путевку в следующий раунд, забив три мяча, при этом не дожидаясь экстра-тайма, как это ранее сделала Бельгия.

Швейцария также не без доли везения прошла в четвертьфинал, уверенно обыграв Алжир, и в серии пенальти оказалась сильнее Колумбии. Подопечным Якина очень хочется написать новую страницу в истории выступлений «красных крестоносцев» на мундиале, а Аргентина попытается на этот раз не повторить ошибок в прошлом поединке, и пройти дальше без лишних нервов и напряга.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.