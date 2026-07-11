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Евро U19
Испания U19
11.07.2026 21:00 – FT 2 : 0
Германия U19
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11 июля 2026, 22:53 | Обновлено 11 июля 2026, 23:57
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Испания и Германия определили победителя чемпионата Европы U-19

Голы для испанской сборной забили Уго Лопес и Марио Ривас

11 июля 2026, 22:53 | Обновлено 11 июля 2026, 23:57
1620
0
Испания и Германия определили победителя чемпионата Европы U-19
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 11 июля в Рексеме (Уэльс) состоялся финальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.

Сборная Испании U-19 в решающем поединке переиграла команду Германии U-19 со счетом 2:0 и завоевала 13-й титул в истории.

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Первый гол испанцы забили в концовке первого тайма. На 44-й минуте Уго Лопес удачно воспользовался своим моментом на добивании и открыл счет.

Сразу после перерыва Испания удвоила преимущество. На 48-й минуте Марио Ривас отправил мяч в сетку ударом головой и установил на табло счет 2:0.

Затем испанская команда удержала преимущество над Германией (2:0) и стала победителем Евро-2026 U-19.

Ранее в полуфиналах Испания разгромила Хорватию (3:0), а Германия нанесла поражение Украине (2:1). Все 4 команды-полуфиналиста завоевали путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

Количество трофеев ЧЕ U-19: Испания (13 титулов), Англия (11), Франция (8), СССР (6), Португалия, Италия (по 4), Германия, Сербия, Болгария, Венгрия (по 3). Сборная Украины U-19 выиграла домашний чемпионат Европы U-19 в 2009 году.

Евро-2026 U-19. Финал. 11 июля 2026

Рексем (Уэльс). Стадион: Рейскорс Граунд

21:00. Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0

Голы: Уго Лопес, 44, Марио Ривас, 48

Испания U-19: Ману Гонсалес, Фортеа, Марио Рівас, Куэнка, Хави Эспарт (Сарате Идальго, 73), Яньес (Усман Диалло, 64), Ким Жуньен (Антанон, 73), Уго Лопес (Серхио Эстебан, 64), Тьяго Питарч (Родригес Абраам, 88), Салинас, Моранте.

Германия U-19: Хелльстерн, Пинто Педроса, Шметгенс, Нинк (Энгельнс, 64), Мамуза Лум, Калбрит, Штанге (Поллер, 64), Оньека, Раймерс (Филдс, 59), Эрляйн, Цатович.

Предупреждения: Хави Эспарт, 67, Антанон, 90+2 – Филдс, 60

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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