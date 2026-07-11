Испания U19

11 июля на Рейскорс Граунд пройдет матч полуфинала чемпионата Европы по футболу в категории U-19, в котором сыграют юношеские сборные Испании и Германии. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Испания U-19

Команда представляет страну, что стабильно доминирует в европейском, да и мировом уровне, причем во всех возрастных категориях. В целом, юноши стараются соответствовать этому тренду, и выдали просто невероятную серию побед. Она длится с осени прошлого года - ни единой даже ничьей, не говоря уже о поражениях!

В том числе продемонстрировали стопроцентный результат футболисты и на нынешнем Евро. Групповой этап они закончили тремя победами с общим счетом 14-0, в том числе смогли разгромить 4:0 нынешнего соперника. Ну, а в полуфинале не было проблем с хорватами. Эспарт открыл счет уже в начале поединка, на двенадцатой минуте. А потом, после перерыва, снова довели разницу голов до крупной - снова закончили 3:0.

Германия U-19

Сборная также из страны, что оспаривает право соперника считаться силой номер один на континенте. Да, национальная команда не блещет, что показал и летний мундиаль в Северной Америке. Но немецкая молодежь все еще перспективна.

К финалу этот претендент подбирался с большими проблемами. Благо, что в первом туре получилось дожать датчан, выиграв 4:3 с дублем Штанге. Потом были просто слишком слабые хозяева - валлийцев разгромили 4:0. Но потом с обратным счетом уступили крупно сопернику по финалу. Ну, а в полуфинале пришлось помучиться с украинцами, несмотря на явное преимущество во владении мячом. Но все же, забивая в добавленные минуты каждого из таймов, оформили итоговые волевые 2:1.

Статистика личных встреч

Испанцы выиграли половину из двенадцати очных поединков при четырех поражениях, и еще раз, летом прошлого года, в экстра-тайме довели до 6:5 в свою пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной интриги от этой пары. Возможно, испанцы не повторят того разгрома, что учинили на групповом этапе, но должны снова выиграть (коэффициент - 1,63).