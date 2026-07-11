Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0. Финал Евро-2026. Видео голов и обзор

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Вечером 11 июля в Рексеме (Уэльс) состоялся финальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.

Сборная Испании U-19 переиграла команду Германии U-19 (2:0) и завоевала трофей.

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На 44-й минуте Уго Лопес удачно воспользовался своим моментом на добивании и открыл счет.

На 48-й минуте Марио Ривас отправил мяч в сетку ударом головой и установил счет 2:0.

Испанская команда удержала преимущество над Германией (2:0) и стала победителем Евро-2026 U-19.

Евро-2026 U-19. Финал. 11 июля 2026

Рексем (Уэльс). Стадион: Рейскорс Граунд

21:00. Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0

Голы: Уго Лопес, 44, Марио Ривас, 48

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