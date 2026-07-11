Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0. Финал Евро-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча чемпионата Европы U-19
Вечером 11 июля в Рексеме (Уэльс) состоялся финальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.
Сборная Испании U-19 переиграла команду Германии U-19 (2:0) и завоевала трофей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 44-й минуте Уго Лопес удачно воспользовался своим моментом на добивании и открыл счет.
На 48-й минуте Марио Ривас отправил мяч в сетку ударом головой и установил счет 2:0.
Испанская команда удержала преимущество над Германией (2:0) и стала победителем Евро-2026 U-19.
Евро-2026 U-19. Финал. 11 июля 2026
Рексем (Уэльс). Стадион: Рейскорс Граунд
21:00. Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0
Голы: Уго Лопес, 44, Марио Ривас, 48
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер уверен в победе Александра
Линда обыграла Каролину в трех сетах и завоевала трофей травяного мейджора