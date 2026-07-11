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Евро U19
Испания U19
11.07.2026 21:00 – FT 2 : 0
Германия U19
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11 июля 2026, 23:57 |
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0

Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0. Финал Евро-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча чемпионата Европы U-19

11 июля 2026, 23:57 |
39
0
Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0. Финал Евро-2026. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 11 июля в Рексеме (Уэльс) состоялся финальный матч чемпионата Европы 2026 U-19.

Сборная Испании U-19 переиграла команду Германии U-19 (2:0) и завоевала трофей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 44-й минуте Уго Лопес удачно воспользовался своим моментом на добивании и открыл счет.

На 48-й минуте Марио Ривас отправил мяч в сетку ударом головой и установил счет 2:0.

Испанская команда удержала преимущество над Германией (2:0) и стала победителем Евро-2026 U-19.

Евро-2026 U-19. Финал. 11 июля 2026

Рексем (Уэльс). Стадион: Рейскорс Граунд

21:00. Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0

Голы: Уго Лопес, 44, Марио Ривас, 48

Видео голов и обзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U19.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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