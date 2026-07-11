Испания U-19 – Германия U-19. Финал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 июля в 21:00 видеотрансляцию финального матча Евро-2026 U-19
В Уэльсе близится к финишу чемпионат Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.
11 июля в 21:00 в финале встречаются Испания U-19 и Германия U-19.
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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Финальный матч состоится в городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд.
В полуфиналах Испания разгромила Хорватию (3:0), а Германия нанесла поражение Украине (2:1).
Все 4 команды-полуфиналиста стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на чемпионат мира 2027 U-20.
Чемпионат Европы 2026 по футболу U-19
Финал. 11 июля 2026. Рексем (Уэльс)
- 21:00. Испания U-19 – Германия U-19
Сетка плей-офф
Испания U-19 – Германия U-19. Финал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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