Названы стартовые составы на финал Евро-2026: Испания U-19 – Германия U-19
11 июля в 21:00 в Уэльсе состоится финальный матч ЧЕ-2026 U-19
Названы стартовые составы на решающий матч чемпионата Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.
11 июля в 21:00 в финале встречаются Испания U-19 и Германия U-19.
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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
Финальный матч состоится в городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд.
В полуфиналах Испания разгромила Хорватию (3:0), а Германия нанесла поражение Украине (2:1).
Стартовые составы на финал Евро-2026: Испания U-19 – Германия U-19
Испания U-19: Ману Гонсалес, Фортеа, Марио Рівас, Куэнка, Хави Эспарт, Яньес, Ким Жуньент (капитан), Уго, Тьяго Питарх, Салинас, Моранте.
Германия U-19: Хелльстерн, Пинто Педроса, Шметгенс, Нинк, Мамуза Лум, Калбрит, Штанге, Оньека, Раймерс, Эрляйн, Цатович.
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