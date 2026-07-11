Буковина сыграла вничью со словацким клубом. У соперника забил украинец

Вечером 11 июля черновицкая Буковина провела очередной контрольный матч.

В словацком Михайловце соперником команды УПЛ стал Земплин, представитель местной Суперлиги. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

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Черновчане открыли счет на 12-й минуте. Олег Кожушко разрезающей передачей вывел Илью Путрю на ударную позицию, тот ворвался в штрафную площадку и переиграл вратаря.

Хозяева отыгрались на 34-й минуте. После фола Германа Пенькова арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал украинец Лука Лемишко.

Во втором тайме команды имели несколько возможностей вырвать победу, но счет больше не изменился (1:1).

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Товарищеский матч. 11 июля 2026

Михайловце (Словакия), городской стадион

17:30. Земплин Михайловце (Словакия) – Буковина Черновцы (Украина) – 1:1

Голы: Лука Лемишко, 35 (пен) – Илья Путря, 12.

Земплин: Лукач, Пак Те-ранг, Дзоценидзе, Воланакис, Паушек (к), Михайлов, Зубайру, Байи, Корба, Броснан, Лемишко.

Запас: Якубех, Калеми, Малик, Ойконому, Макрияннис, Тейлор-Гарт, Заградник, Машике.

Главный тренер: Антон Шолтис.

Буковина (1-й тайм): Пеньков, Бусько, Приймак, Скочеляс, Стасюк (к), Витенчук, Клепач, Задерака, Дубовик, Путря, Кожушко.

Буковина (2-й тайм): Каневцев, Ильин, Карась, Безуглый, Стасюк (к), Груша, Бабак, Петров, Подлепенец, Путря, Войтиховский.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

Видеозапись матча

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