Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина сыграла вничью со словацким клубом. У соперника забил украинец
Товарищеские матчи
Земплин
11.07.2026 17:30 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 19:57 | Обновлено 11 июля 2026, 20:13
448
0

Буковина сыграла вничью со словацким клубом. У соперника забил украинец

Илля Путря открыл счет, а у Землпина с пенальти забил Лука Лемишко

11 июля 2026, 19:57 | Обновлено 11 июля 2026, 20:13
448
0
Буковина сыграла вничью со словацким клубом. У соперника забил украинец
ФК Буковина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 11 июля черновицкая Буковина провела очередной контрольный матч.

В словацком Михайловце соперником команды УПЛ стал Земплин, представитель местной Суперлиги. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Черновчане открыли счет на 12-й минуте. Олег Кожушко разрезающей передачей вывел Илью Путрю на ударную позицию, тот ворвался в штрафную площадку и переиграл вратаря.

Хозяева отыгрались на 34-й минуте. После фола Германа Пенькова арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал украинец Лука Лемишко.

Во втором тайме команды имели несколько возможностей вырвать победу, но счет больше не изменился (1:1).

Товарищеский матч. 11 июля 2026

Михайловце (Словакия), городской стадион

17:30. Земплин Михайловце (Словакия) – Буковина Черновцы (Украина) – 1:1

Голы: Лука Лемишко, 35 (пен) – Илья Путря, 12.

Земплин: Лукач, Пак Те-ранг, Дзоценидзе, Воланакис, Паушек (к), Михайлов, Зубайру, Байи, Корба, Броснан, Лемишко.

Запас: Якубех, Калеми, Малик, Ойконому, Макрияннис, Тейлор-Гарт, Заградник, Машике.

Главный тренер: Антон Шолтис.

Буковина (1-й тайм): Пеньков, Бусько, Приймак, Скочеляс, Стасюк (к), Витенчук, Клепач, Задерака, Дубовик, Путря, Кожушко.

Буковина (2-й тайм): Каневцев, Ильин, Карась, Безуглый, Стасюк (к), Груша, Бабак, Петров, Подлепенец, Путря, Войтиховский.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Карпаты Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
По два мяча в каждом тайме. Левый Берег разобрался с Кудровкой
Назван стартовый состав львовских Карпат на спарринг с клубом Браво Любляна
Сергей Шищенко товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Земплин Михаловце контрольные матчи УПЛ Илья Путря пенальти Лука Лемишко видео голов и обзор Герман Пеньков Олег Кожушко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как Украина может сохранить место в женской Лиге наций?
Волейбол | 11 июля 2026, 15:05 9
Как Украина может сохранить место в женской Лиге наций?
Как Украина может сохранить место в женской Лиге наций?

Если не удастся обыграть Бельгию – всё решится в матчах соперников

Раскрыт грандиозный скандал с участием ФИФА и Аргентины
Футбол | 11 июля 2026, 19:56 0
Раскрыт грандиозный скандал с участием ФИФА и Аргентины
Раскрыт грандиозный скандал с участием ФИФА и Аргентины

Ромен Молина раскрыл поразительные подробности

Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Футбол | 11.07.2026, 07:49
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Футбол | 11.07.2026, 02:32
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11.07.2026, 08:20
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 5
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 18
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 22
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 74
Биатлон
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 3
Бокс
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем