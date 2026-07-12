Земплин – Буковина – 1:1. У словацкого клуба забил украинец. Видео голов

11 июля черновицкая Буковина провела выездной контрольный поединок.

Соперником команды УПЛ в международном спарринге стал представитель элитного дивизиона Словакии – Земплин Михаловце.

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Матч завершился вничью со счетом 1:1. Гол в составе желто-черных на 12-й минуте забил Илья Путря после передачи Олега Кожушка.

Хозяева поля отыгрались на 35-й минуте. После фола Германа Пенькова арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал украинец Лука Лемишко.

Товарищеский матч. 11 июля 2026

Михаловце (Словакия), городской стадион

17:30. Земплин Михаловце (Словакия) – Буковина Черновцы (Украина) – 1:1

Голы: Лука Лемишко, 35 (пен) – Илья Путря, 12

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Видео голов и обзор матча