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Земплин
11.07.2026 17:30 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 17:30 |
267
0

Земплин – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча

11 июля 2026, 17:30 |
267
0
Земплин – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина проводит контрольные матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 17:30 встречаются Земплин Михаловце из Словакии и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом время начала матча было сдвинуто с 17:00 на 17:30.

Матч пройдет в словацком Михаловце на городском стадионе.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Земплин – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Земплин Михаловце Сергей Шищенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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