Черновицкая Буковина проводит контрольные матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 17:30 встречаются Земплин Михаловце из Словакии и Буковина Черновцы.

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Перед стартом время начала матча было сдвинуто с 17:00 на 17:30.

Матч пройдет в словацком Михаловце на городском стадионе.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

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Земплин – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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