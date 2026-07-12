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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Сейчас у нас есть определенные кадровые трудности»
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 16:23 |
236
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Сейчас у нас есть определенные кадровые трудности»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал ничью против «Земплина»

12 июля 2026, 16:23 |
236
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Сейчас у нас есть определенные кадровые трудности»
ФК Буковина. Сергей Шищенко
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Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал ничью с «Земплином» (1:1) в товарищеском матче.

– Сергей Юрьевич, каковы ваши впечатления от первого спарринга на закарпатских сборах?

– Как всегда, это был очень информативный и боевой матч, ведь нам противостоял хороший соперник. Сегодня мы увидели два разных тайма. Если говорить об организации игры, то второй тайм был лучше в игровом плане и более дисциплинированным. В первом тайме у нас возникали определенные проблемы именно в этом компоненте. В то же время именно до перерыва мы создали больше голевых моментов, но реализация была не такой, как хотелось бы. Если бы Илья Путря сразу реализовал ещё один свой момент, игра могла бы сложиться совсем иначе. В целом я доволен спаррингом и тем, как команда действовала на футбольном поле. Конечно, были ошибки, но нужно учитывать, что сейчас ребята работают под серьёзными нагрузками, ведь мы проводим очень интенсивные тренировки. Я благодарен футболистам за то, что они выдержали темп и динамику этого матча. Считаю, что ничейный результат сегодня является закономерным.

– Сегодня мы увидели несколько кадровых экспериментов. Не все футболисты действовали на своих привычных позициях. Чем были обусловлены такие решения?

– Сейчас у нас есть определенные кадровые трудности на позиции левого вингера, поэтому сегодня там сыграл Илья Путря. Я хорошо знаю его возможности и понимаю, что это действительно универсальный футболист, который может качественно закрыть практически любую позицию. Именно поэтому хотел посмотреть, как он будет выглядеть на левом фланге атаки. Затем его там заменил Олег Ильин. Также было интересно оценить его действия на этой позиции, ведь раньше он преимущественно играл справа – как вингер или защитник. Сегодня мы использовали разные комбинации состава. Я всегда стараюсь проверять и испытывать футболистов на разных позициях. Для меня очень важно, чтобы каждый игрок понимал: все футболисты одинаково важны для команды. У меня нет деления на первый или второй состав, нет такого, что кто-то там сильнее или слабее, и ребята это прекрасно понимают. Также сегодня я хотел посмотреть, как различные комбинации футболистов взаимодействуют между собой. Приятно, что молодые игроки очень достойно проявили себя. В целом я доволен и самим спаррингом, и тем, что у нас была возможность провести этот международный матч в Словакии.

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Сергей Шищенко товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Земплин Михаловце контрольные матчи УПЛ пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
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