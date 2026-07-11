Украина. Премьер лига11 июля 2026, 17:17 |
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Шищенко назвал стартовый состав Буковины на спарринг в Словакии
Соперником команды из Черновцы станет клуб Земплин Михаловце
11 июля 2026, 17:17 |
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Главный тренер Сергей Шищенко назвал стартовый состав черновицкой Буковины на контрольный матч.
11 июля в 17:30 встречаются Земплин Михаловце из Словакии и Буковина Черновцы.
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Перед стартом время начала матча было сдвинуто с 17:00 на 17:30.
Матч пройдет в словацком Михаловце на городском стадионе.
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Читайте также:Земплин – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовый состав Буковины на спарринг с Земплином
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