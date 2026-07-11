Шищенко назвал стартовый состав Буковины на спарринг в Словакии

Главный тренер Сергей Шищенко назвал стартовый состав черновицкой Буковины на контрольный матч.

11 июля в 17:30 встречаются Земплин Михаловце из Словакии и Буковина Черновцы.

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Перед стартом время начала матча было сдвинуто с 17:00 на 17:30.

Матч пройдет в словацком Михаловце на городском стадионе.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Стартовый состав Буковины на спарринг с Земплином

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