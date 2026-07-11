Удар Карабина. Карпаты в спарринге переиграли клуб Браво из Любляны

Львовские Карпаты провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 19:30 Карпаты переиграли словенский клуб Браво Любляна (1:0).

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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении. Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле.

Единственный в матче гол забил Ярослав Карабин на 68-й минуте.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

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Товарищеский матч. 11 июля 2026. Гросупле (Словения)

19:30. Карпаты Львов (Украина) – Браво Любляна (Словения) – 1:0

Гол: Ярослав Карабин, 68

Карпаты: Жилкин, Бабогло, Стецьков, Цымбалистый, Сыч, Сапуга, Резник, Моха, Русин, Карабин, Дедов.

Запас: Марченко, Мысак, Лях, Глец, Холод, Кокодиняк, Эрики, Чачуа, Алькайн, Квасница, Шах, Мирошниченко, Костенко.

Видеозапись матча

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