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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
11.07.2026 19:30 – FT 1 : 0
Браво
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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 21:57 | Обновлено 11 июля 2026, 22:04
178
0

Удар Карабина. Карпаты в спарринге переиграли клуб Браво из Любляны

Единственный гол в товарищеском был забит на 68-й минуте

11 июля 2026, 21:57 | Обновлено 11 июля 2026, 22:04
178
0
Удар Карабина. Карпаты в спарринге переиграли клуб Браво из Любляны
ФК Карпаты Львов
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Львовские Карпаты провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 19:30 Карпаты переиграли словенский клуб Браво Любляна (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении. Товарищеская игра состоялась в словенском городе Гросупле.

Единственный в матче гол забил Ярослав Карабин на 68-й минуте.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч. 11 июля 2026. Гросупле (Словения)

19:30. Карпаты Львов (Украина) – Браво Любляна (Словения) – 1:0

Гол: Ярослав Карабин, 68

Карпаты: Жилкин, Бабогло, Стецьков, Цымбалистый, Сыч, Сапуга, Резник, Моха, Русин, Карабин, Дедов.

Запас: Марченко, Мысак, Лях, Глец, Холод, Кокодиняк, Эрики, Чачуа, Алькайн, Квасница, Шах, Мирошниченко, Костенко.

Видеозапись матча

Инфографика

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товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Браво Любляна видео голов и обзор Ярослав Карабин Фран Фернандес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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