Карпаты Львов – Браво Любляна – 1:0. Выстрел Карабина. Видео гола и обзор

Львовские Карпаты продолжают подготовку к новому сезону на сборах в Словении.

11 июля в 19:30 в контрольном матче Карпаты минимально обыграла словенский клуб Браво Любляна со счетом 1:0.

Спарринг команды Франа Фернандеса состоялся в словенском городе Гросупле.

Победу львовскому клубу принес Ярослав Карабин, отличившийся на 68-й минуте.

В прошлом сезоне Карпаты финишировали девятыми в УПЛ и сейчас продолжают подготовку к старту нового чемпионата.

Товарищеский матч. 11 июля 2026. Гросупле (Словения)

19:30. Карпаты Львов (Украина) – Браво Любляна (Словения) – 1:0

Гол: Ярослав Карабин, 68.

Карпаты: Жилкин, Сыч, Бабогло, Стецьков, Цымбалистый, Сапуга, Резник, Моха, Карабин, Русин, Дедов.

Во втором тайме на поле вышли: Лях, Шах, Марченко, Холод, Чачуа, Мирошниченко, Кокодыняк, Глец, Алькайн, Эрики, Костенко.

Главный тренер: Франсиско Фернандес.

Браво: Матичич, Йован, Бруннгофер, Халилу, Копатин, Нзузи, Нуханович, Симонич, Станкович, Омореги, Вильямс.

Во втором тайме на поле вышли: Штравс, Фогец, Острец, Челик, Печар, Костич, Божич, Блашко.

Главный тренер: Алеш Арнол.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча