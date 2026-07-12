Карпаты Львов – Браво Любляна – 1:0. Выстрел Карабина. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении
Львовские Карпаты продолжают подготовку к новому сезону на сборах в Словении.
11 июля в 19:30 в контрольном матче Карпаты минимально обыграла словенский клуб Браво Любляна со счетом 1:0.
Спарринг команды Франа Фернандеса состоялся в словенском городе Гросупле.
Победу львовскому клубу принес Ярослав Карабин, отличившийся на 68-й минуте.
В прошлом сезоне Карпаты финишировали девятыми в УПЛ и сейчас продолжают подготовку к старту нового чемпионата.
Товарищеский матч. 11 июля 2026. Гросупле (Словения)
19:30. Карпаты Львов (Украина) – Браво Любляна (Словения) – 1:0
Гол: Ярослав Карабин, 68.
Карпаты: Жилкин, Сыч, Бабогло, Стецьков, Цымбалистый, Сапуга, Резник, Моха, Карабин, Русин, Дедов.
Во втором тайме на поле вышли: Лях, Шах, Марченко, Холод, Чачуа, Мирошниченко, Кокодыняк, Глец, Алькайн, Эрики, Костенко.
Главный тренер: Франсиско Фернандес.
Браво: Матичич, Йован, Бруннгофер, Халилу, Копатин, Нзузи, Нуханович, Симонич, Станкович, Омореги, Вильямс.
Во втором тайме на поле вышли: Штравс, Фогец, Острец, Челик, Печар, Костич, Божич, Блашко.
Главный тренер: Алеш Арнол.
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
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