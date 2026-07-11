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Карпаты Львов
11.07.2026 19:30 - : -
Браво
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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 19:03 |
305
0

Назван стартовый состав львовских Карпат на спарринг с клубом Браво Любляна

11 июля в 19:30 состоится товарищеский матч в словенском Гросупле

11 июля 2026, 19:03 |
305
0
Назван стартовый состав львовских Карпат на спарринг с клубом Браво Любляна
ФК Карпаты Львов
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Назван стартовый состав львовских Карпат на контрольный матч на сборах в межсезонье.

11 июля в 19:30 встречаются Карпаты Львов и словенский клуб Браво Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоится в словенском городе Гросупле.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Стартовый состав львовских Карпат на спарринг с клубом Браво Любляна

Карпаты: Жилкин, Бабогло, Стецьков, Цымбалистый, Сыч, Сапуга, Резник, Моха, Русин, Карабин, Дедов.

Запас: Марченко, Мысак, Лях, Глец, Холод, Кокодиняк, Эрики, Чачуа, Алькайн, Квасница, Шах, Мирошниченко, Костенко.

Инфографика

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товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Браво Любляна стартовые составы Фран Фернандес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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