Назван стартовый состав львовских Карпат на спарринг с клубом Браво Любляна
11 июля в 19:30 состоится товарищеский матч в словенском Гросупле
Назван стартовый состав львовских Карпат на контрольный матч на сборах в межсезонье.
11 июля в 19:30 встречаются Карпаты Львов и словенский клуб Браво Любляна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Товарищеская игра состоится в словенском городе Гросупле.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Стартовый состав львовских Карпат на спарринг с клубом Браво Любляна
Карпаты: Жилкин, Бабогло, Стецьков, Цымбалистый, Сыч, Сапуга, Резник, Моха, Русин, Карабин, Дедов.
Запас: Марченко, Мысак, Лях, Глец, Холод, Кокодиняк, Эрики, Чачуа, Алькайн, Квасница, Шах, Мирошниченко, Костенко.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер – о действиях рефери в поединке с Александром
«Рома» готова снизить свои требования, чтобы оформить трансфер форварда в «Аякс»