Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

11 июля в 19:30 встречаются Карпаты Львов и словенский клуб Браво Любляна.

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Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоится в словенском городе Гросупле.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

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Карпаты Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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