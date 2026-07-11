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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
11.07.2026 19:30 - : -
Браво
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 19:30 |
201
0

Карпаты Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча

11 июля 2026, 19:30 |
201
0
Карпаты Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

11 июля в 19:30 встречаются Карпаты Львов и словенский клуб Браво Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоится в словенском городе Гросупле.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Карпаты Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Браво Любляна
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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