Карпаты Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июля в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
11 июля в 19:30 встречаются Карпаты Львов и словенский клуб Браво Любляна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Товарищеская игра состоится в словенском городе Гросупле.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Карпаты Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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