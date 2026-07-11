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Бельгия
11 июля 2026, 12:17 | Обновлено 11 июля 2026, 13:22
204
0

Сикан забил гол за Андерлехт в товарищеском матче против Неймегена

Украинский форвард отличился уже на 3-й минуте спарринга

11 июля 2026, 12:17 | Обновлено 11 июля 2026, 13:22
204
0
Сикан забил гол за Андерлехт в товарищеском матче против Неймегена
ФК Андерлехт. Даниил Сикан
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Утром 11 июля бельгийский Андерлехт проводит контрольный матч против нидерландского Неймегена.

Украинский форвард Даниил Сикан открыл счет уже на 3-й минуте встречи.

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Украинский нападающий в дебюте игры удачно завершил атаку после результативной передачи Онии Секе и отметился голом в составе Андерлехта (1:0).

Но преимущество бельгийской команды продлилось недолго. Неймеген забил дважды за две минуты (на 17-й и 18-й мин) и вышел вперед (2:1, матч продолжается).

Товарищеский матч. 11 июля 2026

11:45. Андерлехт (Бельгия) – НЕК Неймеген (Нидерланды) – 1:2 (идет первый тайм)

Голы: Даниил Сикан, 3 – Сано, 17, Чери, 18

Стартовый состав Андерлехта

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Даниил Сикан НЕК Неймеген Андерлехт товарищеские матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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