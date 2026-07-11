Сикан забил гол за Андерлехт в товарищеском матче против Неймегена

Утром 11 июля бельгийский Андерлехт проводит контрольный матч против нидерландского Неймегена.

Украинский форвард Даниил Сикан открыл счет уже на 3-й минуте встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий в дебюте игры удачно завершил атаку после результативной передачи Онии Секе и отметился голом в составе Андерлехта (1:0).

Но преимущество бельгийской команды продлилось недолго. Неймеген забил дважды за две минуты (на 17-й и 18-й мин) и вышел вперед (2:1, матч продолжается).

Товарищеский матч. 11 июля 2026

11:45. Андерлехт (Бельгия) – НЕК Неймеген (Нидерланды) – 1:2 (идет первый тайм)

Голы: Даниил Сикан, 3 – Сано, 17, Чери, 18

Стартовый состав Андерлехта