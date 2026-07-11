Сикан забил гол за Андерлехт в товарищеском матче против Неймегена
Украинский форвард отличился уже на 3-й минуте спарринга
Утром 11 июля бельгийский Андерлехт проводит контрольный матч против нидерландского Неймегена.
Украинский форвард Даниил Сикан открыл счет уже на 3-й минуте встречи.
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Украинский нападающий в дебюте игры удачно завершил атаку после результативной передачи Онии Секе и отметился голом в составе Андерлехта (1:0).
Но преимущество бельгийской команды продлилось недолго. Неймеген забил дважды за две минуты (на 17-й и 18-й мин) и вышел вперед (2:1, матч продолжается).
Товарищеский матч. 11 июля 2026
11:45. Андерлехт (Бельгия) – НЕК Неймеген (Нидерланды) – 1:2 (идет первый тайм)
Голы: Даниил Сикан, 3 – Сано, 17, Чери, 18
Стартовый состав Андерлехта
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