Хусам ХАСАН: «Я больше вообще не буду смотреть этот чемпионат мира»

Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан провел пресс-конференцию после поражение команды от Аргентины (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира:

– Тренер, мы гордимся вами, тренерским штабом и игроками. Египет ничего не проиграл – он завоевал уважение всего мира, на поле и за его пределами. Мы видели, что произошло с судейством. Как болельщики, мы это не принимаем. Судья очень сильно нас ранил. Мы не расстроены – мы вернемся в Египет с высоко поднятой головой. Вас не нужно спрашивать, вас нужно благодарить. Что вы хотите сказать после матча?

– Спасибо. Я очень благодарен своим игрокам, всему составу, тренерскому, административному и медицинскому штабу. Слава Богу, сегодня у нас была национальная команда: 23–24 игрока. И мы противостояли футболистам, которые играют по всему миру, самым дорогим игрокам мира.

Мы играли против них местными футболистами. Мы старались. И мы были лучше. Мы были лучше действующего чемпиона, лучше во всем. Но на результат повлияли факторы – и внутри поля, и вне поля, еще до матча. Очевидно, давление, которое аргентинская сторона оказала на судью перед игрой, сработало. Они возражали против этого судьи, говорили о Франции, не Франции, сборной Франции.

Я хочу сказать: в жизни, если ты идешь правильным путем, тебе будет тяжело. Тот, кто идет правильно, будет страдать. Мы шли правильно, мы страдали, и мы пострадали из-за внешних факторов. А все эти господа, иностранцы, которые здесь находятся, ничего не чувствуют. Потому что они вообще ничего не чувствуют. Я говорю: мы имели право выиграть. И я не хочу говорить нам hard luck. Нет. Мы ушли с честью. Со своей стороны – с честью. Но результат был другим. На него повлияли. Он был далек от fair play, о котором говорит ФИФА.

Respect? Fair play? Сегодня не было ни respect, ни fair play. Сегодня нам отменили гол. Второй эпизод – должен был быть пенальти в нашу пользу, но ни судья, ни VAR даже не попытались его посмотреть. У нас был гол – второй гол. Было бы 2:0, но его отменили странным образом. VAR? Где VAR? Судья не пошел смотреть эпизод, где нашего игрока тянули в штрафной. Потом из этой атаки нам забили гол. Счет мог быть 3:2, но он даже не потрудился посмотреть VAR. Даже не потрудился выйти к монитору.

Зато VAR пришел, чтобы отменить наш гол. Жизнь все еще несправедлива. Мир несправедлив. Справедливости нет даже в обычной жизни. Нет честности в футболе, нет честности в спорте. Я не убежден. Я не убежден в этом матче. В своей команде я убежден – она была на уровне. Но я не убежден в том, что произошло в матче. Я не буду говорить красивые слова, не буду говорить hard luck и все такое.

Нет. Я так говорить не буду. Я скажу прямо: нас сегодня засудили намеренно, по чьему-то действию. Как и в прошлом матче. И еще я утверждаю: человек, который ставит расписание матчей, никогда не играл в футбол. Он не имеет отношения к футболу. В футбол не играют в 12 часов дня. Вообще. В 12 дня можно выйти прогуляться, подышать воздухом, позавтракать. Но играть?

Если вы понимаете, что такое матч, вы должны понимать, за сколько часов до игры футболисты должны есть. Что, игроки должны завтракать в 7:30 утра, чтобы играть в 12? Во всей этой истории очень плохая организация. Я очень сильно возражаю против того, что происходило и на поле, и за его пределами.

Да, в день всего два матча. И что? Мы в плей-офф, мы дошли до 1/8 финала. Почему мы играем в 12 дня? Этот «умный» человек, который это придумал, в чем его гениальность? У тебя всего два матча в день. Поставь один в 6 вечера, другой в 8. Или в 10 вечера, как ты уже ставил другие матчи. Да, я возражаю. И мы не будем прятать голову в землю, как страусы. Я говорю: в том, что произошло, нет никакой достоверности.

Но я горжусь своей командой. Горжусь своей страной. Горжусь тем, что я араб. Горжусь тем, что я африканец, представитель арабской африканской страны. И мы все еще далеки от того, чтобы получать свое во всем. Мы не получаем свои права. Мы не получили свои права.

– Тренер, весь египетский народ гордится вами и вашими игроками. Вы заставили нас жить мечтой, и мы поверили вам. Вы сделали все, никто не пожалел ни капли пота. После ваших вчерашних слов о Палестине считаете ли вы, что Египет сегодня был наказан судейством за эту позицию?

– Я не хочу заходить в эту тему таким образом. Но мы говорили о гуманитарных вещах. Кто-нибудь знает этих детей, которые погибли? Детей, которым оторвало ноги, которым оторвало руки, которые ослепли? Вы что-то чувствуете? Вы вообще что-то чувствуете? Футбол, медиа, спорт, игроки – все они должны поддерживать дело, если это гуманитарное дело.

В стране, где умирают дети, эти дети носят футболки Аргентины, «Барселоны», «Манчестер Сити», «Реала» – тех команд, которых вы видите. Эти люди любят вас. Они любят футбол. Но их продолжают убивать, а вы продолжаете молчать. И как будто это нормально.

– Тренер, о гордости мы будем говорить еще много дней. Вы сделали так, что египетские журналисты на этом турнире могут говорить о сборной своей страны с высоко поднятой головой. Даже празднование Аргентины после победы было похоже на празднование после победы на чемпионате мира 2022. Это показывает, насколько сильной была наша сборная. Что произошло между вами и французским судьей после желтой карточки? И что вы сказали игрокам после исторического турнира?

– Спасибо за твои слова. Я сказал игрокам, что благодарю их, что очень горжусь ими. И что эта команда будет развиваться. Я не ждал от них большего, чем то, что они дали. Мы можем играть с кем угодно, в любое время, в любом месте. Но должна быть справедливость. Судье я сказал: то, что происходит, несправедливо. Это not fair. Я говорил ему: not fair.

У нас есть поговорка: «у него шишка на голове». Они не понимают, что это значит. Это когда человек сам что-то сделал, и сам чувствует, что у него проблема. Я говорю: победа Аргентины незаслуженная. И я обещаю: когда сегодня вернусь, я больше вообще не буду смотреть футбол на этом чемпионате мира. Потому что в нем нет справедливости.

Это мой внутренний протест: я больше вообще не буду смотреть этот чемпионат мира. Когда вернусь домой, когда вернусь в нашу страну, я не буду смотреть этот чемпионат мира. Не буду смотреть ни одну команду.

Видеообзор матча Аргентина – Египет (3:2)