Уэльс U19 – Испания U19, Германия U19 – Дания U19. Смотреть онлайн LIVE

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​В Уэльсе стартует чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 28 июня в пройдут матчи 1-го тура группы A.

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В 1-м туре сыграют: 20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19, 22:00. Германия U-19 – Дания U-19.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Сборная Украины U-19 стартует на Евро-2026 вечером 29 июня матчем против Хорватии U-19.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания

🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19

22:00. Германия U-19 – Дания U-19

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