Уэльс U19 – Испания U19, Германия U19 – Дания U19. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите вечером 28 июня видеотрансляцию матчей 1-го тура Евро-2026 U-19
В Уэльсе стартует чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
Вечером 28 июня в пройдут матчи 1-го тура группы A.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1-м туре сыграют: 20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19, 22:00. Германия U-19 – Дания U-19.
По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.
Сборная Украины U-19 стартует на Евро-2026 вечером 29 июня матчем против Хорватии U-19.
Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026
🔹 Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания
🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина
20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19
22:00. Германия U-19 – Дания U-19
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