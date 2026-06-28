Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт Евро-2026 U-19. Испания отгрузила 7 мячей в ворота Уэльса
Евро U19
Уэльс U19
28.06.2026 20:00 – FT 0 : 7
Испания U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
28 июня 2026, 22:10 | Обновлено 28 июня 2026, 23:33
134
0

Старт Евро-2026 U-19. Испания отгрузила 7 мячей в ворота Уэльса

В другом поединке этой группы играют Германия U-19 – Дания U-19

28 июня 2026, 22:10 | Обновлено 28 июня 2026, 23:33
134
0
Старт Евро-2026 U-19. Испания отгрузила 7 мячей в ворота Уэльса
FAW
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 28 июня проходят матчи 1-го тура группы A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.

В другом поединке этой группы в 22:00 играют Германия U-19 – Дания U-19.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Сборная Украины U-19 начнет выступление на Евро-2026 вечером 29 июня матчем против Хорватии U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19

28 июня 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд

20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7

Голы: Янез, 16, Еспарт, 24, Моранте, 25, 34, Жуньен, 46, Эстебан, 77, Лайнс, 82 (автогол)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Инфографика

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Агуадо (Испания U19).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Sergio Esteban (Испания U19).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Quim Junyent (Испания U19).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Antonio Morante (Испания U19).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Antonio Morante (Испания U19).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Эспарт (Испания U19).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Daniel Yanez (Испания U19).
По теме:
Хорватия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча
Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7. Три ассиста Питарха. Видео голов и обзор
Динамо – Вечиста Краков – 4:2. Дубль Бражко. Видео голов и обзор
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Испании по футболу U-19 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Волейбол | 28 июня 2026, 16:02 25
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций

«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии

Вратарь сборной Украины сказал «да» и вернётся в УПЛ
Футбол | 28 июня 2026, 21:02 0
Вратарь сборной Украины сказал «да» и вернётся в УПЛ
Вратарь сборной Украины сказал «да» и вернётся в УПЛ

Ермаков согласился на переход в «Харьков»

ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
Бокс | 28.06.2026, 08:55
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
Стало известно будущее Лунина и Куртуа в Реале
Футбол | 28.06.2026, 19:11
Стало известно будущее Лунина и Куртуа в Реале
Стало известно будущее Лунина и Куртуа в Реале
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Футбол | 28.06.2026, 08:02
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
26.06.2026, 16:51 1
Футбол
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
27.06.2026, 07:02 5
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 28
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем