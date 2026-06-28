Старт Евро-2026 U-19. Испания отгрузила 7 мячей в ворота Уэльса

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​В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

Вечером 28 июня проходят матчи 1-го тура группы A.

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В первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.

В другом поединке этой группы в 22:00 играют Германия U-19 – Дания U-19.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Сборная Украины U-19 начнет выступление на Евро-2026 вечером 29 июня матчем против Хорватии U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19

28 июня 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд

20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7

Голы: Янез, 16, Еспарт, 24, Моранте, 25, 34, Жуньен, 46, Эстебан, 77, Лайнс, 82 (автогол)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

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