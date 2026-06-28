Старт Евро-2026 U-19. Испания отгрузила 7 мячей в ворота Уэльса
В другом поединке этой группы играют Германия U-19 – Дания U-19
В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
Вечером 28 июня проходят матчи 1-го тура группы A.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.
В другом поединке этой группы в 22:00 играют Германия U-19 – Дания U-19.
По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.
Сборная Украины U-19 начнет выступление на Евро-2026 вечером 29 июня матчем против Хорватии U-19.
Чемпионат Европы 2026 U-19
28 июня 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд
20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7
Голы: Янез, 16, Еспарт, 24, Моранте, 25, 34, Жуньен, 46, Эстебан, 77, Лайнс, 82 (автогол)
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии
Ермаков согласился на переход в «Харьков»