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Евро U19
Уэльс U19
28.06.2026 20:00 – FT 0 : 7
Испания U19
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28 июня 2026, 23:23 | Обновлено 28 июня 2026, 23:32
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0

Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7. Три ассиста Питарха. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

28 июня 2026, 23:23 | Обновлено 28 июня 2026, 23:32
29
0
Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7. Три ассиста Питарха. Видео голов и обзор
УЕФА. Тьяго Питарх
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​В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

В первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три голевых передачи для сборной Испании сделал Тьяго Питарх.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Чемпионат Европы 2026 U-19

28 июня 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд

20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7

Голы: Янез, 16, Еспарт, 24, Моранте, 25, 34, Жуньен, 46, Эстебан, 77, Лайнс, 82 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Агуадо (Испания U19).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Sergio Esteban (Испания U19).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Quim Junyent (Испания U19).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Antonio Morante (Испания U19).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Antonio Morante (Испания U19).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Эспарт (Испания U19).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Daniel Yanez (Испания U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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