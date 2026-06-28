Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7. Три ассиста Питарха. Видео голов и обзор

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​В Уэльсе стартовал чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

В первом туре Испания U-19 разгромила Уэльс U-19 со счетом 7:0.

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Три голевых передачи для сборной Испании сделал Тьяго Питарх.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Чемпионат Европы 2026 U-19

28 июня 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд

20:00. Уэльс U-19 – Испания U-19 – 0:7

Голы: Янез, 16, Еспарт, 24, Моранте, 25, 34, Жуньен, 46, Эстебан, 77, Лайнс, 82 (автогол)

Видео голов и обзор матча