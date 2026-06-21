Новая Зеландия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы G ЧМ-2026 22 июня в 04:00
22 июня будет проведен матч сборных Новой Зеландии и Египта во втором туре группы G на чемпионате мира 2026.
Местом проведения поединка станет арена «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начнется игра в 04:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Возглавляет сборную Новой Зеландии Даррен Бейзли из Англии, в то время как с Египтом работает местный специалист Хусам Хасан.
История очных противостояний на стороне Египта. Команды трижды встречались в товарищеских матчах, и Новая Зеландия ни разу не смогла победить.
Первая встреча состоялась в 1999 году и завершилась ничьей (1:1), а последующие поединки в 1999-м и 2024-м завершились минимальными победами Египта (1:0).
После первого тура в группе G у команд по одному баллу, так как Египет отобрал очки у Бельгии (1:1), а Иран и Новая Зеландия выдали голевую ничью (2:2).
Календарь матчей в группе G ЧМ-2026:
- 15.06. 22:00. Бельгия – Египет – 1:1 (отчет, видео голов)
- 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2 (отчет, видео голов)
- 21.06. 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)
- 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)
- 27.06. 06:00. Египет – Иран (3-й тур)
- 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)
Новая Зеландия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа G (ЧМ-2026)
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Новая Зеландия
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|1
|2
|Иран
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|21.06.26 22:00 Бельгия - Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|1
|3
|Бельгия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|21.06.26 22:00 Бельгия - Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|1
|4
|Египет
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|1
|
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