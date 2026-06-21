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Чемпионат мира
Новая Зеландия
22.06.2026 04:00 - : -
Египет
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Чемпионат мира
21 июня 2026, 08:59 | Обновлено 21 июня 2026, 09:00
57
0

Новая Зеландия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы G ЧМ-2026 22 июня в 04:00

21 июня 2026, 08:59 | Обновлено 21 июня 2026, 09:00
57
0
Новая Зеландия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня будет проведен матч сборных Новой Зеландии и Египта во втором туре группы G на чемпионате мира 2026.

Местом проведения поединка станет арена «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начнется игра в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Возглавляет сборную Новой Зеландии Даррен Бейзли из Англии, в то время как с Египтом работает местный специалист Хусам Хасан.

История очных противостояний на стороне Египта. Команды трижды встречались в товарищеских матчах, и Новая Зеландия ни разу не смогла победить.

Первая встреча состоялась в 1999 году и завершилась ничьей (1:1), а последующие поединки в 1999-м и 2024-м завершились минимальными победами Египта (1:0).

После первого тура в группе G у команд по одному баллу, так как Египет отобрал очки у Бельгии (1:1), а Иран и Новая Зеландия выдали голевую ничью (2:2).

Календарь матчей в группе G ЧМ-2026:

  • 15.06. 22:00. Бельгия – Египет – 1:1 (отчет, видео голов)
  • 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2 (отчет, видео голов)
  • 21.06. 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)
  • 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)
  • 27.06. 06:00. Египет – Иран (3-й тур)
  • 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)

Новая Зеландия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Новая Зеландия – Египет
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Трансляция матча В эфире

Группа G (ЧМ-2026)

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Новая Зеландия 1 0 1 0 2 - 2 22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
2 Иран 1 0 1 0 2 - 2 21.06.26 22:00 Бельгия - Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
3 Бельгия 1 0 1 0 1 - 1 21.06.26 22:00 Бельгия - Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 1
4 Египет 1 0 1 0 1 - 1 22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 1
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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