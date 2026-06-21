22 июня будет проведен матч сборных Новой Зеландии и Египта во втором туре группы G на чемпионате мира 2026.

Местом проведения поединка станет арена «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начнется игра в 04:00 по киевскому времени.

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Возглавляет сборную Новой Зеландии Даррен Бейзли из Англии, в то время как с Египтом работает местный специалист Хусам Хасан.

История очных противостояний на стороне Египта. Команды трижды встречались в товарищеских матчах, и Новая Зеландия ни разу не смогла победить.

Первая встреча состоялась в 1999 году и завершилась ничьей (1:1), а последующие поединки в 1999-м и 2024-м завершились минимальными победами Египта (1:0).

После первого тура в группе G у команд по одному баллу, так как Египет отобрал очки у Бельгии (1:1), а Иран и Новая Зеландия выдали голевую ничью (2:2).

Календарь матчей в группе G ЧМ-2026:

15.06. 22:00. Бельгия – Египет – 1:1 ( отчет , видео голов )

, ) 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2 ( отчет , видео голов )

, ) 21.06. 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)

22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)

27.06. 06:00. Египет – Иран (3-й тур)

27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)

Новая Зеландия – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа G (ЧМ-2026)