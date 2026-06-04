Самый возрастной автор гола в европейском футболе завершил карьеру

Форвард сборной Андорры Марк Пужоль не сможет улучшить свой рекорд среди игроков национальных команд Европы. 43-летний футболист провел последний матч за сборную в товарищеским матче с Лихтенштейном (2:0).

Пужоль впервые попал в национальную команду в 2000 году в возрасте 17 лет и провел 124 матча. В 2024 году он забил свой пятый гол за сборную Андорры, поразив ворота команды Сан-Марино, и стал самым возрастным автором гола в матчах с участием европейских сборных.

Марк Пужоль оценивается в 10 тысяч евро. Его максимальная ориентировочная трансферная стоимость составляла 75 тысяч евро.