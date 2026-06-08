ВИДЕО. Праздник для Косово. Сборная забила 3 мяча, сыграли 4 игрока УПЛ

Сборная Косово одержала уверенную победу над Андоррой в товарищеском матче со счетом 3:0.

Поединок состоялся 7 июня в Приштине на стадионе Фадиль Вокри. Хозяева имели большое преимущество.

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Счет был открыт на 41-й минуте, Икер Альварес забил автогол (1:0). После перерыва Косово удвоило преимущество: на 53-й минуте Альбион Ррахмани реализовал пенальти (2:0).

Точку в матче поставил Вальмир Матоши на 78-й минуте, воспользовавшись передачей Рона Рачи (3:0).

У хозяев поля на поле вышли 4 игрока УПЛ. Первый тайм сыграли Мухаррем Яшари из ЛНЗ и Линдон Эмерллаху из Полесья, а Батон Забергджа из Металлиста 1925 провел на поле 65 минут. Илир Красничи из Полесья сыграл весь матч.

Товарищеский матч

7 июня 2026, Приштина (Косово)

Косово – Андорра – 3:0

Голы: Икер Альварес, 41 (автогол), Альбион Ррахмани, 53 (пен), Вальмир Матоши, 78

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