ВИДЕО. Праздник для Косово. Сборная забила 3 мяча, сыграли 4 игрока УПЛ
Хозяева поля в Приштине обыграли команду Андорры
Сборная Косово одержала уверенную победу над Андоррой в товарищеском матче со счетом 3:0.
Поединок состоялся 7 июня в Приштине на стадионе Фадиль Вокри. Хозяева имели большое преимущество.
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Счет был открыт на 41-й минуте, Икер Альварес забил автогол (1:0). После перерыва Косово удвоило преимущество: на 53-й минуте Альбион Ррахмани реализовал пенальти (2:0).
Точку в матче поставил Вальмир Матоши на 78-й минуте, воспользовавшись передачей Рона Рачи (3:0).
У хозяев поля на поле вышли 4 игрока УПЛ. Первый тайм сыграли Мухаррем Яшари из ЛНЗ и Линдон Эмерллаху из Полесья, а Батон Забергджа из Металлиста 1925 провел на поле 65 минут. Илир Красничи из Полесья сыграл весь матч.
Товарищеский матч
7 июня 2026, Приштина (Косово)
Косово – Андорра – 3:0
Голы: Икер Альварес, 41 (автогол), Альбион Ррахмани, 53 (пен), Вальмир Матоши, 78
Видео голов и обзор матча
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