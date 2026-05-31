Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трофей ЛЧ для ПСЖ и Забарного, отставка в Ливерпуле, успех в мини-футболе
31 мая 2026, 10:37 | Обновлено 31 мая 2026, 10:50
Трофей ЛЧ для ПСЖ и Забарного, отставка в Ливерпуле, успех в мини-футболе

Главные новости за 30 мая на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 30 мая.

1. Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
В серии пенальти команда Луиса Энрике одолела лондонский Арсенал

2A. Трофей для ПСЖ и Забарного. История ЛЧ: у кого сколько титулов, все финалы
В финале в Будапеште ПСЖ по пенальти переиграл Арсенал

2B. Таблица коэффициентов. Итоги евросезона: ПСЖ с Забарным поставил точку
В финале Лиги чемпионов ПСЖ по пенальти взял верх над Арсеналом

3. МАЛЬДЕРА: «Сборная Украины против Польши будет играть без страха»
Новый наставник дал пресс-конференцию перед товарищеским матчем

4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил главного тренера Арне Слота
У топ-клуба АПЛ будет новый коуч

5. Источник: известный украинский клуб потеряет профессиональный статус
Ворскла не получила лицензию на следующий сезон

6A. ЧЕ по мини-футболу. Первое место в группе: Украина сыграла вничью с Сербией
Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит в Братиславе

6B. ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
В 1/8 финала сине-желтая команда сыграет против сборной Португалии

7. Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Александра уступила Шнайдер в 1/16 финала, едва не взяв первый сет

8. Определены финалисты чемпионата мира 2026 по хоккею
Швейцария и Финляндия сыграют за золото, Канада и Норвегия – за бронзу

9. Онофрийчук завоевала бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике
Другая украинка Полина Карика попала в топ-20

10. США, Мексика и Канада – в игре. Масштабный гайд по ЧМ-2026 по футболу
Обо всем, что нужно знать до момента начала мундиаля

Николай Степанов
