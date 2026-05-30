Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Александра достойно отыграла против Шнайдер в 1/16 финала, едва не взяв первый сет
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
В третьем раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от 22-й ракетки мира Дианы Шнайдер (WTA 23) за 1 час и 45 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Диана Шнайдер [25] – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1
В первой партии Александра вела 3:0 и 4:1 с двумя брейками, а также имела сетбол на подаче в 10-м гейме, но не сумела его реализовать, растеряв преимущество.
Олейникова впервые в карьере сыграла в основной сетке Ролан Гаррос и впервые выиграла матч в основной сетке турниров Grand Slam – в Париже Александра успела переиграть Елену Приданкину и Кимберли Биррелл.
Шнайдер в четвертом круге РГ-2026 сыграет либо с Викторией Мбоко, либо с Мэдисон Киз.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Задать вопрос сборной лично
Элина встретится с Белиндой Бенчич, которая выбила Пейтон Стернс
Намагалася, боролася, навіть нема за шо дорікнути, але та подача з руки на сетболі то дивний зашквар Мабуть від великого бажання та хвилювання. Треба більше практики на цьому рівні, свінина сьогодні це наявно довела.
Виграла б першу партію - сценарій гри з Біррелл був цілком реальний і сьогодні.
Игра говно.
Бажаю їм повернутись сильнішими на наступних турнірах!