Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от 22-й ракетки мира Дианы Шнайдер (WTA 23) за 1 час и 45 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Диана Шнайдер [25] – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1

В первой партии Александра вела 3:0 и 4:1 с двумя брейками, а также имела сетбол на подаче в 10-м гейме, но не сумела его реализовать, растеряв преимущество.

Олейникова впервые в карьере сыграла в основной сетке Ролан Гаррос и впервые выиграла матч в основной сетке турниров Grand Slam – в Париже Александра успела переиграть Елену Приданкину и Кимберли Биррелл.

Шнайдер в четвертом круге РГ-2026 сыграет либо с Викторией Мбоко, либо с Мэдисон Киз.