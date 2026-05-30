Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
30 мая 2026, 14:53
Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026

Александра достойно отыграла против Шнайдер в 1/16 финала, едва не взяв первый сет

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от 22-й ракетки мира Дианы Шнайдер (WTA 23) за 1 час и 45 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Диана Шнайдер [25] – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1

В первой партии Александра вела 3:0 и 4:1 с двумя брейками, а также имела сетбол на подаче в 10-м гейме, но не сумела его реализовать, растеряв преимущество.

Олейникова впервые в карьере сыграла в основной сетке Ролан Гаррос и впервые выиграла матч в основной сетке турниров Grand Slam – в Париже Александра успела переиграть Елену Приданкину и Кимберли Биррелл.

Шнайдер в четвертом круге РГ-2026 сыграет либо с Викторией Мбоко, либо с Мэдисон Киз.

Александра Олейникова Диана Шнайдер Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 38
За турнір Саші гран мерсі. Особисто я очікував більшого від Даяни і Гєлі, а воно он як вийшло... Але треба, як вже неодноразово писав, якомога швидше позбуватися цих парашутів: з топами і навіть з більшістю гравців сотні таке працювати не буде. Ну, і подача... Ну, і фізика... Є над чим працювати
Вдвічі важче грати проти мерзотної свині в хустинці. Замість тенісу хочеться у*бати ракеткою.
Враховуваючі всі фактори,виступ Сашко на дебютному РГ в цілому непоганий!Сподіваюся добре відпочине,все проаналізує й до нових вершин!Хай щастить,все буде Україна
Зате Даяна може спати спокійно - вона все ще третя ракетка України)
Тепер чекаємо Сашу на трав`яних кортах. Особисто я з цікавістю та нетерпінням - чомусь гадаю, що вона може нас здивувати)
Гарну школу пройшла . Зробить висновки і обійде Ястремську в рейтингу. 
Сашко велика молодчинка  
Намагалася, боролася, навіть нема за шо дорікнути, але та подача з руки на сетболі то дивний зашквар Мабуть від великого бажання та хвилювання. Треба більше практики на цьому рівні, свінина сьогодні це наявно довела. 
Ех. Прикро перш за все за той сетбол, на якому Саша погарячкувала і навіщось виконала подачу з руки. Моє несамовите прохання виконати силову подачу через центр (чомусь раз за разом зручно вкручувала шульзі під форхенд, і та вже звикла чекати за кортом), на жаль, не почула. Вболівальницька телепатія не спрацювала.
Виграла б першу партію - сценарій гри з Біррелл був цілком реальний і сьогодні.
Поганого написати про Сашу язик не повернеться, спека+проблеми з правою ногою не дали їй зіграти в повну силу, на жаль, але всеодно молодець, як для дебюту то дуже добре
Первый раз смотрел Олейникова.. если она всегда так играет, то там где она сейчас есть, это ее потолок. Это из плохих новостей. Из хороших новостей - орчиха в след круге домой. 
Игра говно.
До речі. Щодо спортивної зрілості Саші: знову на сет-поінті подача з-під спідниці... Ці понти на такому рівні, за такого рахунку просто неприпустимі! Одна справа, коли Марта грається з Голубіч, як кицька з мишою, і може собі дозволити такі подачі (до речі суперниця подачу не прийняла), і зовсім інша - робити це за слизького рахунку. зробити помилку на подачі... і врешті сет втратити
Залишились на другому тижні Еліна та Марта. Максимально "неочікуваний" результат))
Прокляття рейтингу Ястремської в дії) Так і не змогли обійти.
Максимально сумний день. Красуні Івонька та Сашуня вилетіли💔💔🥺
Бажаю їм повернутись сильнішими на наступних турнірах!
Олександра добре прогресує, і, дастьбі, наступного року зіграє краще, а русня з німецьким прізвищем залишиться зі своїм мокшанським їбалом назавжди
Ганьбищє
Зганьбилася , злилася  свинособакі без бою, тепер кожна кацапка буде думати що об український теніс можно витирати ноги. Настрій на весь день зпортила, опозорила всю Україну, тепер будуть казати що українці тільки на прес-конференції герої. Ганьба
