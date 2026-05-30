ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота

Английский «Ливерпуль» официально объявил об увольнении голландского главного тренера первой команды клуба Арне Слота.

Отмечается, что клуб уже приступил к поиску преемника.

Арне Слот возглавил команду летом 2024 года. За 2 сезона у руля команды специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед и 18 ничьих. Вместе с «Ливерпулем» тренер выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Ливерпуль» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 матчах чемпионата Англии.

Фаворитом на должность нового главного тренера «Ливерпуля» считается испанец Андони Ираола, который до этого возглавлял «Борнмут».