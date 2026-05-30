  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
30 мая 2026, 14:35 |
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота

У мерсисайдского клуба будет новый тренер

ФК Ливерпуль. Арне Слот

Английский «Ливерпуль» официально объявил об увольнении голландского главного тренера первой команды клуба Арне Слота.

Отмечается, что клуб уже приступил к поиску преемника.

Арне Слот возглавил команду летом 2024 года. За 2 сезона у руля команды специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед и 18 ничьих. Вместе с «Ливерпулем» тренер выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Ливерпуль» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 матчах чемпионата Англии.

Фаворитом на должность нового главного тренера «Ливерпуля» считается испанец Андони Ираола, который до этого возглавлял «Борнмут».

Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле
Салах принял срочное решение после увольнения Слота из Ливерпуля
Большое решение в АПЛ. Арне Слот покидает Ливерпуль
Арне Слот Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30 мая 2026, 06:58 1
Сделает ли Англия евротребл? Расклады перед финалом ЛЧ ПСЖ – Арсенал
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Ура! Нарешті! Нічого проти нього не маю, але, але... прекрасний виступ у минулому сезоні - на дріжжях Клопа - зміг заспокоїти і урівноважити гру - ортмав результат, а ось в цьому сезоні дріжжів вже не вистачило - команда і далі заспокоювалась і урівноважувалась - тільки на виході - 0, ні єдиного колективу, ні ігрових ідей, а деградація Конате, Салаха і Ван Дейка просто вражає своєю "раптовістю", добре Салах - зазвіздився, якось ще можна пояснити, а пара центральних - провал. До побачення, Слот, сподіаюсь побачимо тебе, в кращому випадку, в Чемпіоншипі.
Ура. Звільнили лисого шарлатана.
сірожа чекає на пропозицію 
Хьюз тащит Ираолу в Ливерпуль. В принципе, все логично. Это один из самых ярких последователей гегенпрессинга Клоппа в АПЛ. Интересно посмотреть на него с возможностями топ-клуба, потенциально это тренер уровня Клоппа.
Лисий фізкультурник 
Круто! Але трохи неочікувано, керівництво запевняло що довіряє Слоту попри відсутність гри і результатів. Але у ТОП клуба має бути або іспанський, або німецький тренер. Всі ці Слоти, Тен Хаги, Хідінки, Ван Гали, Саррі, Аллегрі можуть дати результати або в маленьких клубах, або в слабких чемпіонатах. Цікаво подивитися на Іраолу в ТОП клубі. Гадаю в нього все вийде.
все честно.
после чемпионского сезона к нему проявили уважение и дали целый сезон на выход из кризиса, который случился на фоне гигантской трансферной кампании. но выход так и не произошел.
Спасибо, прощайте!
это не так как в Динамо, когда после чемпионского сезона Динамо продало лидера атаки, никого не купило и выгнало главного тренера, когда наступил первый за два года работы кризис, к которому приложили руку как извне так и внутри клуба.
давно вже цю лису каністру треба було копняками спровадити
Алонсо: Шо, Лівер, не могли попередити? Хоча б моргнули (
предпложу, что Нистелрой с МЮ справился бы не хуже Каррика
Алонсо - Челси
Рууд - ЛФК
...
было бы эпично
Таксипуль 😂😂😂
но Слот (Хаг) лучше Аморима
португальцы кроме Моура никак, как и украинцы без Лобановского, между прочим
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
