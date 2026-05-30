ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
У мерсисайдского клуба будет новый тренер
Английский «Ливерпуль» официально объявил об увольнении голландского главного тренера первой команды клуба Арне Слота.
Отмечается, что клуб уже приступил к поиску преемника.
Арне Слот возглавил команду летом 2024 года. За 2 сезона у руля команды специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед и 18 ничьих. Вместе с «Ливерпулем» тренер выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Ливерпуль» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 матчах чемпионата Англии.
Фаворитом на должность нового главного тренера «Ливерпуля» считается испанец Андони Ираола, который до этого возглавлял «Борнмут».
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026
He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.
после чемпионского сезона к нему проявили уважение и дали целый сезон на выход из кризиса, который случился на фоне гигантской трансферной кампании. но выход так и не произошел.
Спасибо, прощайте!
это не так как в Динамо, когда после чемпионского сезона Динамо продало лидера атаки, никого не купило и выгнало главного тренера, когда наступил первый за два года работы кризис, к которому приложили руку как извне так и внутри клуба.
