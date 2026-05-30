Источник: культовый украинский клуб потеряет профессиональный статус

Полтавская «Ворскла» лишится профессионального статуса, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Комитет по аттестации клубов Украинской футбольной ассоциации не выдал полтавчанам лицензию профессионального клуба на сезон 2026/27.

Отмечается, что игрокам и тренерам команды уже сообщили, что «Ворскла» не будет участвовать в переходных матчах за сохранение прописки в Первой лиге.

Новое руководство клуба планирует за год решить все проблемы, чтобы в сезоне 2027/28 заявиться в третью лигу, которая будет иметь полупрофессиональный статус.

В сезоне Первой лиги 2025/26 «Ворскла» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков в 30 матчах.