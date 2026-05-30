Ворскла не смогла победить Подолье и сыграет в переходных матчах

В субботу, 30 мая, матчем в Полтаве открылась игровая программа 30-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала «Подолье».

Из-за снятия «Руха» с УПЛ, в переходных матчах со Второй лигой будет участвовать только одна команда Первой лиги. «Ворскле», для того чтобы попытаться избежать переходных матчей за право сохранить место в Первой лиге необходимо было побеждать. А также надеяться, что 1 июня «Агробизнес» обыграет ФК «Чернигов».

Неплохой момент для взятия ворот хозяева поля создали на 31-й минуте. После удара Эдуарда Романца «Подолье» от гола спасла перекладина. А через две минуты Романец снова попал в каркас ворот.

Удача улыбнулась «Подолью» и в начале второго тайма. На 51-й минуте после подачи с углового игрок «Ворсклы» Принс Чибуэзе срезал мяч в свои ворота.

На 69-й минуте матча в регионе была объявлена воздушная тревога. Команды покинули поле.

После возобновления игры «Ворскла» стремилась изменить ситуацию. Но забить смогла только в компенсированное время. На 90+2-й минуте отличился Артем Сердюк.

Победить «Ворскла» не смогла. Теперь команда сыграет с «Полесьем-2» в переходных матчах за место в Первой лиге на следующий сезон.

Первая лига. 30-й тур. Полтава. 30 мая

«Ворскла» (Полтава) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:1

Голы: Сердюк, 90+2 – Чибуэзе, 51 (автогол)

Видеозапись матча