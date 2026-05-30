Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла не смогла победить Подолье и сыграет в переходных матчах
Первая лига
Ворскла
30.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 мая 2026, 16:24 | Обновлено 30 мая 2026, 16:54
468
2

Ворскла не смогла победить Подолье и сыграет в переходных матчах

Матч «Ворскла» – «Подолье» завершился со счетом 1:1

30 мая 2026, 16:24 | Обновлено 30 мая 2026, 16:54
468
2 Comments
Ворскла не смогла победить Подолье и сыграет в переходных матчах
ФК Ворскла

В субботу, 30 мая, матчем в Полтаве открылась игровая программа 30-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала «Подолье».

Из-за снятия «Руха» с УПЛ, в переходных матчах со Второй лигой будет участвовать только одна команда Первой лиги. «Ворскле», для того чтобы попытаться избежать переходных матчей за право сохранить место в Первой лиге необходимо было побеждать. А также надеяться, что 1 июня «Агробизнес» обыграет ФК «Чернигов».

Неплохой момент для взятия ворот хозяева поля создали на 31-й минуте. После удара Эдуарда Романца «Подолье» от гола спасла перекладина. А через две минуты Романец снова попал в каркас ворот.

Удача улыбнулась «Подолью» и в начале второго тайма. На 51-й минуте после подачи с углового игрок «Ворсклы» Принс Чибуэзе срезал мяч в свои ворота.

На 69-й минуте матча в регионе была объявлена воздушная тревога. Команды покинули поле.

После возобновления игры «Ворскла» стремилась изменить ситуацию. Но забить смогла только в компенсированное время. На 90+2-й минуте отличился Артем Сердюк.

Победить «Ворскла» не смогла. Теперь команда сыграет с «Полесьем-2» в переходных матчах за место в Первой лиге на следующий сезон.

Первая лига. 30-й тур. Полтава. 30 мая

«Ворскла» (Полтава) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:1

Голы: Сердюк, 90+2 – Чибуэзе, 51 (автогол)

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Сердюк (Ворскла).
51’
ГОЛ ! Автогол забил Prince Chisom Chibueze (Ворскла).
По теме:
Рябоконь посетил матч своего возможного соперника за выход в УПЛ
Ворскла – Подолье. Первая лига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧЕРНЫЙ: «У нас есть еще одна игра в чемпионате и все будет зависеть от нас»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Подолье Хмельницкий
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30 мая 2026, 07:48 0
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов

Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30.05.2026, 06:58
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Теннис | 30.05.2026, 14:53
Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Футбол | 30.05.2026, 16:03
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
13 место тоже играет переходные матчи, вопрос только в соперниках.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 34
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 2
Бокс
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22
Футбол
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем