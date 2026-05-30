Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий КУЦЕНКО: «Полностью переигрывали соперника, но...»
Первая лига
Ворскла
30.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 мая 2026, 19:57 | Обновлено 30 мая 2026, 19:58
130
0

Валерий КУЦЕНКО: «Полностью переигрывали соперника, но...»

Тренер «Ворсклы» прокомментировал результат матча с «Подольем»

30 мая 2026, 19:57 | Обновлено 30 мая 2026, 19:58
130
0
Валерий КУЦЕНКО: «Полностью переигрывали соперника, но...»
ФК Ворскла. Валерий Куценко

В матче 30-го тура Первой лиги «Ворскла» и «Подолье» разделили очки. При этом полтавская команда спаслась от поражения, забив в компенсированное время. Итог поединка подвел наставник «Ворсклы» Валерий Куценко.

– Сейчас тяжело, скажу честно. И договаривались, чтобы забить быстрый гол, и моменты создавали. Полностью переигрывали соперника, полностью. Счет нам не дает радоваться, но по игре – сегодня была у ребят, кажется, самая лучшая игра. Моментов очень много у нас. Но опыта не хватает нашим ребятам, где-то спокойнее в завершающей фазе нужно работать с мячом. Но все равно спасибо. И болельщиков благодарю, что поддерживают «Ворсклу» и хотят, чтобы она жила дальше. Но мы не смогли сегодня обрадовать ни болельщиков, ни себя. Проигрывали, тревога была, ребята нашли у себя силы. Хотелось, чтобы победа была, но хорошо, что сыграли вничью.

– Что нас ожидает? Будем играть переходные игры, не будем играть?

– На этот вопрос я не могу вам ответить, потому что сейчас идут переговоры еще. Это я думаю, что в понедельник может какая-то информация конкретная. Пока очень тяжело.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Сердюк (Ворскла).
51’
ГОЛ ! Автогол забил Prince Chisom Chibueze (Ворскла).
По теме:
Ворскла – Подолье – 1:1. Спаслись от поражения. Видео голов и обзор матча
Ворскла не смогла победить Подолье и сыграет в переходных матчах
Рябоконь посетил матч своего возможного соперника за выход в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Подолье Хмельницкий Валерий Куценко пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усику официально запретили провести крупный бой
Бокс | 30 мая 2026, 08:57 1
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой

WBC не санкционирует реванш против Рико, пока украинец не сразится с Кабайелом

Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30 мая 2026, 10:01 8
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
Футбол | 30.05.2026, 12:24
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
ФОТО. Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:21
ФОТО. Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов
ФОТО. Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
28.05.2026, 16:50 34
Теннис
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 3
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 34
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем