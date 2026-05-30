Валерий КУЦЕНКО: «Полностью переигрывали соперника, но...»

В матче 30-го тура Первой лиги «Ворскла» и «Подолье» разделили очки. При этом полтавская команда спаслась от поражения, забив в компенсированное время. Итог поединка подвел наставник «Ворсклы» Валерий Куценко.

– Сейчас тяжело, скажу честно. И договаривались, чтобы забить быстрый гол, и моменты создавали. Полностью переигрывали соперника, полностью. Счет нам не дает радоваться, но по игре – сегодня была у ребят, кажется, самая лучшая игра. Моментов очень много у нас. Но опыта не хватает нашим ребятам, где-то спокойнее в завершающей фазе нужно работать с мячом. Но все равно спасибо. И болельщиков благодарю, что поддерживают «Ворсклу» и хотят, чтобы она жила дальше. Но мы не смогли сегодня обрадовать ни болельщиков, ни себя. Проигрывали, тревога была, ребята нашли у себя силы. Хотелось, чтобы победа была, но хорошо, что сыграли вничью.

– Что нас ожидает? Будем играть переходные игры, не будем играть?

– На этот вопрос я не могу вам ответить, потому что сейчас идут переговоры еще. Это я думаю, что в понедельник может какая-то информация конкретная. Пока очень тяжело.