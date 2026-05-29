  Ворскла – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ворскла
Подолье
29 мая 2026, 18:38 | Обновлено 29 мая 2026, 18:43
Ворскла – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 30 мая в 13:00 по Киеву

В субботу, 30 мая, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Далеко не лучшим образом складывается сезон для полтавского клуба. После 29 туров Первой лиги Украины на балансе «Ворсклы» есть 29 баллов, поэтому она и находится на 14-м месте турнирной таблицы, то есть в зоне переходных игр. Чтобы покинуть ее, коллектив должен переиграть «Подолье» и надеяться на осечку «Чернигова» в последнем туре.

В Кубке Украины коллектив не удивил, вылетев на стадии 1/32 финала после минимального проигрыша сумской «Виктории».

Для «Подолья» текущий сезон складывается еще хуже. По итогам 29 игр национальной лиги клуб имеет только 20 баллов на балансе и находится на предпоследнем, 15 месте турнирной таблицы. Шансов спастись уже нет – хмельнитчане официально вылетели во Вторую лигу Украины.

Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/16 финала, уступив «Ингульцу» со счетом 4:1.

Личные встречи

В новейшей истории клубы противостояли друг другу всего раз. Игра 15-го тура текущего сезона Первой лиги завершилась вничью 1:1.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Подолье» продолжается уже 10 матчей подряд.
  • «Ворскла» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр подряд.
  • Только в 1/6 предыдущих матчей «Подолье» забивали обе команды.

Прогноз Sport.ua: обе забьют – нет, с коэффициентом 1.78 по линии БК betking.

