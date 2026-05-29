В субботу, 30 мая, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



Ворскла



Далеко не лучшим образом складывается сезон для полтавского клуба. После 29 туров Первой лиги Украины на балансе «Ворсклы» есть 29 баллов, поэтому она и находится на 14-м месте турнирной таблицы, то есть в зоне переходных игр. Чтобы покинуть ее, коллектив должен переиграть «Подолье» и надеяться на осечку «Чернигова» в последнем туре.



В Кубке Украины коллектив не удивил, вылетев на стадии 1/32 финала после минимального проигрыша сумской «Виктории».



Подолье Хмельницкий



Для «Подолья» текущий сезон складывается еще хуже. По итогам 29 игр национальной лиги клуб имеет только 20 баллов на балансе и находится на предпоследнем, 15 месте турнирной таблицы. Шансов спастись уже нет – хмельнитчане официально вылетели во Вторую лигу Украины.



Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/16 финала, уступив «Ингульцу» со счетом 4:1.



Личные встречи



В новейшей истории клубы противостояли друг другу всего раз. Игра 15-го тура текущего сезона Первой лиги завершилась вничью 1:1.



Интересные факты

Безвыигрышная серия «Подолье» продолжается уже 10 матчей подряд.

«Ворскла» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр подряд.

Только в 1/6 предыдущих матчей «Подолье» забивали обе команды.

Прогноз Sport.ua: обе забьют – нет, с коэффициентом 1.78 по линии БК betking.