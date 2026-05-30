Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Подолье – 1:1. Спаслись от поражения. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Ворскла
30.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 мая 2026, 17:24 | Обновлено 30 мая 2026, 17:25
141
0

Ворскла – Подолье – 1:1. Спаслись от поражения. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля забили в компенсированное время

30 мая 2026, 17:24 | Обновлено 30 мая 2026, 17:25
141
0
Ворскла – Подолье – 1:1. Спаслись от поражения. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В субботу, 30 мая, матчем в Полтаве стартовала игровая программа 30-го тура Первой лиги. «Ворскла» и «Подолье» разделили очки.

«Ворскла» владела преимуществом. Неплохой момент для взятия ворот хозяева поля создали на 31-й минуте. После удара Эдуарда Романца «Подолье» от гола спасла перекладина. А спустя две минуты Романец снова пробил в перекладину.

Повезло «Подолью» и в начале второго тайма. На 51-й минуте после подачи с углового игрок «Ворсклы» Принс Чибуэзе срезал мяч в свои ворота.

«Ворскла» стремилась изменить ситуацию. Но забить смогла только в компенсированное время. На 90+2-й минуте отличился Артем Сердюк.

Победить «Ворскла» не смогла и завершила сезон на 14 месте. Теперь команда Валерия Куценко сыграет с «Полесьем-2» в переходных матчах за место в Первой лиге на следующий сезон.

Первая лига. 30-й тур. Полтава. 30 мая

«Ворскла» (Полтава) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:1

Голы: Сердюк, 90+2 – Чибуэзе, 51 (автогол)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Сердюк (Ворскла).
51’
ГОЛ ! Автогол забил Prince Chisom Chibueze (Ворскла).
По теме:
Все решил пенальти. Определен обладатель 3-го места на Unity Cup в Лондоне
Ворскла не смогла победить Подолье и сыграет в переходных матчах
Рябоконь посетил матч своего возможного соперника за выход в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Подолье Хмельницкий Артем Сердюк Принс Чибуэзе видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 30 мая 2026, 00:07 19
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира

Нереальная Швейцария, сенсационная Норвегия и Канада против Финляндии

Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Футбол | 30 мая 2026, 16:03 0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»

Игрок вернулся в Украину впервые с 2022 года

Впервые за пять лет дома. WhiteBIT организует Q&A с игроками сборной
Футбол | 29.05.2026, 16:29
Впервые за пять лет дома. WhiteBIT организует Q&A с игроками сборной
Впервые за пять лет дома. WhiteBIT организует Q&A с игроками сборной
Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле
Футбол | 30.05.2026, 15:07
Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле
Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле
Усику официально запретили провести крупный бой
Бокс | 30.05.2026, 08:57
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 25
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
28.05.2026, 16:50 33
Теннис
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
30.05.2026, 07:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем