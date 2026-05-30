Ворскла – Подолье – 1:1. Спаслись от поражения. Видео голов и обзор матча

В субботу, 30 мая, матчем в Полтаве стартовала игровая программа 30-го тура Первой лиги. «Ворскла» и «Подолье» разделили очки.

«Ворскла» владела преимуществом. Неплохой момент для взятия ворот хозяева поля создали на 31-й минуте. После удара Эдуарда Романца «Подолье» от гола спасла перекладина. А спустя две минуты Романец снова пробил в перекладину.

Повезло «Подолью» и в начале второго тайма. На 51-й минуте после подачи с углового игрок «Ворсклы» Принс Чибуэзе срезал мяч в свои ворота.

«Ворскла» стремилась изменить ситуацию. Но забить смогла только в компенсированное время. На 90+2-й минуте отличился Артем Сердюк.

Победить «Ворскла» не смогла и завершила сезон на 14 месте. Теперь команда Валерия Куценко сыграет с «Полесьем-2» в переходных матчах за место в Первой лиге на следующий сезон.

Первая лига. 30-й тур. Полтава. 30 мая

«Ворскла» (Полтава) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:1

Голы: Сердюк, 90+2 – Чибуэзе, 51 (автогол)

